Denuncian 92 días de desaparición forzada de periodista Rory Branker

Este jueves, 22 de mayo, familiares y amigos de Rory Branker, periodista y editor del portal web La Patilla, denunciaron que lleva 92 días en desaparición forzada.

A través de una cuenta en X, insistieron en la liberación del comunicador social, que fue detenido el 20 de febrero por funcionarios del régimen venezolano sin orden judicial y sin ofrecer información sobre su paradero, cargos o estado físico.

En X, la cuenta “Liberen a Rory Branker”, señala que el único funcionario del gobierno que ha hecho referencia pública al caso ha sido el ministro de Interior y Justicia,Diosdado Cabello, quien lo mencionó en su programa televisivo, sin ofrecer detalles claros sobre su situación.

“El silencio del Estado no es neutral; es una forma cruel de violencia que prolonga el sufrimiento y la incertidumbre“, se lee en el post de la denuncia.

Señalan también que la “detención arbitraria y la desaparición forzada son heridas profundas que dañan la esencia misma de nuestra sociedad: la libertad y la dignidad humana”.

#DESAPARECIDO | Cuando un hijo desaparece, una madre queda atrapada en un vacío insoportable.



➡️ Cheryl Ann lleva 92 días sin saber nada de Rory, sin una palabra que calme su desesperación.



El silencio del Estado no es neutral; es una forma cruel de violencia que prolonga el… pic.twitter.com/w3XfFEwfI0 — Liberen a Rory Branker (@liberenRBranker) May 22, 2025

“Estoy sufriendo por mi hijo”

La madre de Rory, Cheryl Ann Branker, una adulta mayor, se mantiene incansable en la búsqueda de su hijo, enfrentando la incertidumbre y el dolor ante la falta de respuestas de las autoridades.

“Señor Diosdado Cabello Rondón y a Tarek William Saab, quisiera saber dónde está mi hijo. Estoy sufriendo, son tres meses que no sé de él, me estoy muriendo en vida. Nadie me llama, nadie me avisa, estoy en el limbo”, rogó la madre de Branker, a través de un video difundido en redes sociales.

🗣️ | Hoy se cumplen tres meses desde la desaparición forzada del periodista y editor de La Patilla Rory Branker, quien fue detenido el 20 de febrero por funcionarios del régimen venezolano sin orden judicial ni información oficial sobre su paradero, cargos o estado físico.



➡️… pic.twitter.com/QiK6M4B7wQ — Liberen a Rory Branker (@liberenRBranker) May 20, 2025

Organizaciones como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Federación Internacional de Periodistas, y ONG como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Justicia Encuentro y Perdón y Un Mundo Sin Mordaza han exigido la liberación del periodista y han denunciado la violación de sus derechos humanos.

*Puede leer también: Defensor Eduardo Torres continúa incomunicado: exigen que le permitan visitas

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.