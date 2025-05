La Conversa Electoral | Colette Capriles: “El voto puede ser una voz, aunque no se escuche”

“Votar o no votar, he ahí el dilema”, parece ser la encrucijada de los venezolanos frente a las elecciones regionales y legislativas del venidero 25 de mayo luego de la experiencia de los comicios presidenciales de finales de julio del año pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) decretó como ganador a Nicolás Maduro sin hasta ahora ofrecer resultados desagregados.

A propósito de esta incertidumbre, el título de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) fue Votar en mayo ¿Peor es nada? y contó con la participación de la profesora universitaria y analista, Colette Capriles, además de Luis Blanco, director de Runrunes; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de Tal Cual.

A juicio de Capriles, cada elección es diferente y por lo tanto el voto posee una eficacia distinta.

“El voto puede ser una voz, aunque no se escuche, puede servir para expresar la voluntad, tiene varios niveles de eficacia, la eficacia de esta del 25M no es la misma que la del 28J”.

Para Capriles, las condiciones del proceso de este 25M son las peores que hayan existido en los últimos años.

“No conocemos el cronograma ni qué pasó con el Registro Electoral, hay un atrincheramiento por parte del gobierno que no había existido antes, están dejando unas rendijas muy estrechas. Mi opinión es que hay que rebobinar la estrategia y avanzar en lo que se pueda, llenar los espacios, no se pueden dejar vacíos”.

A juicio de Capriles, el pasado 28J se hizo un daño crucial a la población.

“Y ese daño hace que a la gente le cueste mucho reflexionar y es perfectamente entendible, votar es un derecho y también una obligación, creo que debemos votar, la gente tiene que hacerlo de manera racional y lamentablemente algunas personas actúan emocionalmente”.

La profesora universitaria expresó que quienes voten el 25M lo harán en unas condiciones precarias que no van a cambiar.

“El 28J veíamos el cambio como algo muy cercano y luego nos percatamos que ese cambio no depende de la voluntad del votante, para que Venezuela vaya hacia un cambio político tienen que darse una serie de acuerdos y negociaciones muy complejas”.

Batiz informó que según un estudio efectuado por la firma Datincorp de mediados de abril, la participación electoral el 25M podría ser de 38%, 27% de la población está decidida a no votar y 19% tal vez lo haga.

“Esas serían cifras buenas, pero no estoy segura de que ocurra, lo cierto es que al gobierno no le conviene un número de alta participación. El 28J no solo se le hizo daño al votante opositor, sino que también al chavista que se dio cuenta de que su voto no fue respetado, porque hasta ahora no conocemos los resultados de ese proceso. El gobierno se podría estar planteando la pregunta de por qué no proponer un sistema donde el voto sea irrelevante, donde la participación política podría desaparecer”.

Capriles expresó que es evidente la frustración del votante del 28J, quien percibe que la expresión de su voluntad para construir una especie de legitimidad fue inútil.

“Estamos jugando un juego que no tiene reglas. Puede ser que vayamos a un lugar donde no pongamos las reglas más nunca. El gobierno ha hecho un gran trabajo en aras de devaluar el voto, tenemos un abstencionismo crónico”.

Blanco recordó que durante las más de dos décadas del chavismo en el poder, los venezolanos han votado y dejado de votar.

“Este debate estéril entre votar y no votar, puede convertirse en un arma para provocar una baja participación en un supuesto referéndum constitucional, deja el campo libre para una nueva Constitución y por eso creo que nosotros debemos de tener un papel más activo. En Venezuela la democracia está en riesgo”.

Según Capriles, el sistema electoral funcionó el 28J.

“Lo que se hizo después fue desconocerlo y me parece mal que se use esto para pisotear a quienes quieren participar en la contienda de este 25M. No hay que convertir esto en un juego del odio y del insulto”.

Para Capriles en la actualidad existen dos imposibilidades: una elección en condiciones óptimas y que un gobierno o ente extranjero resuelva los problemas del venezolano.

“No pueden haber elecciones de calidad en las condiciones en las que estamos, hay que edificar esas condiciones. Tenemos que construir espacios de legitimidad mutua que puedan llevarnos a una alternancia política”.

Salieron los refugiados

Capriles también celebró la salida de cinco miembros del equipo político de la líder opositora María Corina Machado de la sede de la embajada Argentina en Caracas.

Este martes 6 de mayo en la noche, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que el quinteto que permanecía asilado en la sede diplomática desde marzo de 2024 fue rescatado en una operación y llegó a salvo a territorio norteamericano.

“Es reconfortante porque hay vidas de por medio, pero esto qué significa. ¿Se trata de una señal?, ¿Hay una conversación, entre quienes y con qué objeto? Deja demasiadas preguntas y ojalá haya un resquicio de diálogo. Sabemos que las conversaciones por mantener a flote a Chevron en Venezuela no han cesado, la operación se termina en teoría el 27 de mayo”.

Amaya apuntó que según fuentes de TalCual, Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos no salieron al mismo tiempo y se especula que algunos estén en un destino diferente a Estados Unidos.

“Para evadirse tuvo que haber un engaño y en eso debió haber participado mucha gente, incluso personas que se dicen están del lado del oficialismo”, dijo Batiz.

Amaya recordó que en algún momento se denunció que al lado de la residencia argentina había una residencia tomada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“Esto evidentemente incluye la participación de personas en actividades clave”, puntualizó el director de TalCual.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.