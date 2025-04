Claves | Trump y Chávez: discurso altisonante, polarización y pugnas 

“Si no estás con nosotros, estás en contra”, le dijo el personaje ficticio de Gastón a unos hombres en una taberna en la película animada y también de Live Action de Disney, “La Bella y la Bestia”. Así pareciera ser el mantra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y también era la máxima del fallecido mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, quien se mantuvo en el poder desde 1999 hasta su muerte en 2013 a lo largo de tres periodos.

Aunque uno es de tendencia derechista y el otro era de izquierda, ambos poseen ciertas similitudes,, y por supuesto, diferencias notables.

“Para ser autoritario no hace falta estar en una parte específica del espectro político, por supuesto que se parecen Trump y Chávez”, dijo Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus en una entrevista concedida al periodista Fernando del Rincón en CNN.

Aquí resumimos algunos de los aspectos que permiten establecer paralelismos entre el proceder de uno y otro.

Desde el momento de su irrupción en la escena, tanto Chávez como Trump emplearon el factor de la polarización para aumentar su caudal de votos y popularidad.

“Los dos entendieron que la manera de aglutinar poder era polarizar y dividir, los dos definen a sus adversarios políticos como sus enemigos”, indicó Ferro.

Prometiendo políticas diametralmente opuestas empleadas por sus antecesores, tanto Trump como Chávez sembraron una esperanza de cambio en la población.

Se dirigieron específicamente a su base política y simpatizantes, dejando por fuera a quienes simplemente no compartían sus conceptos catalogados por algunos analistas como extremistas.

Trump ha tenido como base de su pirámide el “resentimiento” y el despojo de todo lo que tenga que ver con los demócratas y el expresidente, Joe Biden.

Chávez, por su parte, renegó cientos de veces de las que llamaba “cúpulas podridas” conformadas por Acción Democrática y el partido social cristiano Copei, ambas fracciones actualmente judicializadas.

Recientemente, Trump desobedeció la orden del juez federal James Boasberg de devolver a territorio estadounidense dos aviones donde viajaban a El Salvador cientos de migrantes, supuestos miembros del Tren de Aragua.

No conforme con esto, días después, otra aeronave trasladó a 17 eventuales integrantes del TDA y del MS-13 (Mara Salvatrucha) al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) construido bajo las tutela del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Como respuesta a la decisión del juez federal de ordenar el regreso de los aviones, Trump fustigó al profesional del derecho con todo su verbo incendiario.

“Este juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador que fue tristemente designado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente. No se impuso en el voto popular, no se impuso en los siete estados bisagra, no se impuso en 2.750 contra 525 condados, No gano nada”, escribió Trump en su red social Truth Social.