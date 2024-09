Inicio

La Conversa de ARI | María Corina Machado: “La salida de González Urrutia fue una operación grotesca montada por el régimen”

En entrevista con los directores de los medios de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), la líder opositora sentenció que al madurismo no le salió bien la estrategia para desmoralizar a la gente con el exilio obligado en España del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática. Indicó que ya no tiene sentido exigirle al CNE las actas del 28J porque no las van a entregar y que a su juicio ya el proceso de transición a la democracia en Venezuela comenzó. Sin embargo, nadie sabe cuando pueda concretarse

Alianza Rebelde Investiga (ARI) Hace 2 horas

Para la líder opositora María Corina Machado, la salida del candidato presidencial Edmundo González Urrutia de Venezuela hacia España fue una jugada planificada por el régimen de Nicolás Maduro que a la postre no tuvo el resultado deseado.

“Les salió el tiro por la culata, porque fue el propio Jorge Rodríguez quien sacó a relucir las pruebas del chantaje, cuestión que ha generado repudio a nivel mundial. No tiene precedente que un presidente electo haya sido amenazado dentro de una sede diplomática”.

Machado participó este miércoles 25 de septiembre en una nueva edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual.

En la entrevista que estuvo conducida por Víctor Amaya, director de TalCual; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrun.es, la líder del partido Vente Venezuela sentenció que con el exilio de EGU, el gobierno de Maduro buscaba desmoralizar a los venezolanos.

“Edmundo me informó la decisión que había tomado pocas horas antes y le dije que todo formaba parte de un complot del régimen simultáneo con una amenaza a los miembros de Vente Venezuela que están refugiados en la embajada de Argentina en Caracas”.

Machado expresó que el ex presidente español, Jose Luis Rodriguez Zapatero no ayudó a González Urrutia.

“Zapatero hizo esa maniobra en contra de los venezolanos, así como lo ha hecho con otros presos políticos, a la postre la estrategia funcionó para nosotros porque Edmundo está acompañando la lucha internacional y yo aquí adentro haciendo el trabajo”.

Transición en marcha, pero sin fecha para Machado

Para Machado ya carece de sentido exigirle al Consejo Nacional Electoral (CNE) las actas de votación del pasado 28 de julio.

“Porque sabemos que no las van a dar y la razón es que son las mismas actas que tenemos nosotros”.

La dirigente opositora sentenció que el propio Maduro sabe que tiene al 90% de la población venezolana en su contra.

“Ganamos 70-30, no me quiero imaginar si el gentío fuera de Venezuela hubiese votado. Fue una demostración de voluntad de cambio luego de una campaña totalmente orgánica y épica, los propios chavistas saben que el descalabro fue masivo y que esto es insostenible”.

A juicio de Machado, el proceso de transición a la democracia en Venezuela ya comenzó, sin embargo desconoce cuando pueda producirse.

“Estamos viviendo una dinámica cambiante y compleja, tenemos una estrategia robusta que la hemos cumplido con disciplina, el régimen se va sentar a negociar cuando el costo de quedarse sea más alto que el de irse, no hemos llegado a ese punto, pero estamos avanzando en la dirección correcta”.

Machado expresó que hay factores políticos que se han resistido al cambio porque significaría modificar el status quo, sin embargo luego del comportamiento del chavismo a partir del 28J, algunos miembros de otras candidaturas y del propio gobierno se le han acercado. “Maduro cada día es más tóxico y está más aislado”, dijo.

Aseguró que a pesar de la represión, la gente se ha reagrupado en procura de cobrar el resultado obtenido en las pasadas elecciones.

“Todas las personas que tuvimos alguna especie de responsabilidad en la campaña estamos resguardadas, presas, o exiliadas, sin embargo estoy orgullosa de la resiliencia de la gente, no hay uno que no me haya dicho que no esté dispuesto a echarle bola y este sábado 28 de septiembre va a ser la prueba de ello”.

Dijo que a pesar de estar resguardada y de tener a compañeros encarcelados y exiliados se siente acompañada.

“En este momento estoy pasando por un momento difícil, una persona a la quiero mucho está muy enferma y siento que el corazón se me divide, pero esa persona está a gusto donde yo estoy. En los últimos meses estuve rodeada por miles de personas y pasar de eso a estar días sin ver a nadie es un descubrimiento, me hace falta el contacto directo, pero tengo el cariño de muchos a través de la tecnología”.

Machado desestimó que todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las policías y los organismos del Estado estén dispuestos a atacar a sus compatriotas.

“No es verdad que soldados y policías quieran dispararle a la gente, no es verdad que la mayoría de los fiscales quieran meter presos a adolescentes por el simple hecho de poner un estado en WhatsApp. Cada vez que Maduro arremete contra la gente se hunde más, eso es una señal de debilidad, el régimen solo se sostiene con su aparato de represión, pero esa estructura represiva empieza a deshacerse cuando se ven señalados por la justicia internacional”.

La líder opositora aseveró que fuera de Venezuela, gobiernos ideológicamente similares al de Maduro le han dado la espalda.

“Esto se ha convertido en una lucha que trasciende la doctrina, desde Gabriel Boric en Chile hasta Javier Milei en Argentina, hay 27 países de Europa alineados, el presidente Gustavo Petro en Colombia indicó que iba a considerar la propuesta del Senado de reconocer a EGU como presidente, todos están empujando en la misma dirección, algunos con más fuerza que otros”.

Definió la estrategia interna que viene como la del enjambre.

“Fuera de Venezuela tenemos casi a la cuarta parte de la población del país y dentro cada quien se organiza alrededor de círculos de confianza, no son enormes concentraciones sino estructuras organizadas que incluyen a 60 mil comanditos”.

Manifestó que el objetivo es claro a partir de ahora: “Nosotros no tenemos que demostrar que somos mayoría, lo que tenemos que hacer es ser efectivos en hacer respetar la voluntad ciudadana del 28 de julio”.