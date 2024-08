Inicio

Peritaje electoral del TSJ: una serie de eventos que generan desconfianza

Redacción Runrun.es Hace 26 mins

A ocho días de cumplirse un mes de las elecciones presidenciales, los venezolanos todavía esperan respuestas claras de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sigue sin publicar los escrutinios detallados por estado y mesa y con una página web inoperativa por un presunto hackeo desde el exterior.

Ante el silencio del CNE y su director Elvis Amoroso, Nicolás Maduro, a quien en el ente comicial dio ganador con un casi 52%, acudió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un recurso, instrumento que todavía no queda claro para que lo usó.

El abogado José Ignacio Hernández declaró a la BBC que esta es una estrategia que ha empleado el gobierno antes para “salirse con la suya” cuando los votos no le favorecen.

Hernández recordó que en 2015, cuando la oposición obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Nacional, el gobierno introdujo un recurso para inhabilitar a diputados de Amazonas y así impedir el dominio del hemiciclo por parte de sus contendores: “De hecho, el TSJ nunca lo resolvió”, recordó.

El resultado de la comparecencia de Maduro al TJ es que la semana pasada los magistrados comenzaron un proceso de “peritaje” inédito en la historia democrática venezolana y según aseguran va por el 60%.

Aunque Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo), José Luis Cartaya (Mesa de la Unidad Democrática) y Simón Calzadilla (Movimiento Por Venezuela) de los partidos que apoyaron la candidatura de Edmundo González Urrutia por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), acudieron al TSJ ante un llamado del principal tribunal del país, ninguno de estos fue convocado para el supuesto peritaje imparcial.

A través de su cuenta en X, plataforma suspendida por Maduro hace más de 12 días, la PUD aclaró que no fueron invitados al proceso pese a que un reporte del canal Venezolana de Televisión (VTV) aseguró que “el procedimiento fue observado en tiempo real por los testigos de las distintas organizaciones con fines políticos que participaron en el evento electoral del pasado 28 de julio”.

📌 #AHORA Magistrados del TSJ acuden al CNE para validar las actas físicas contra las actas recibidas por los centros nacionales de totalizacion el 28J. pic.twitter.com/TpwmWPHcVt — Últimas Noticias (@UNoticias) August 18, 2024

La revisión del material electoral está siendo supervisada por la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, otrora militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), concejal y ex alcaldesa encargada del municipio Libertador de Caracas, luego de la renuncia de Erika Farías.

Además de Rodríguez y el resto de los integrantes de la Sala Electoral del TSJ, el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, invitó a miembros del Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica (Ceela), el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir) y un grupo de técnicos de la Universidad Simón Bolívar (USB).

Más sobre este tema Huella digital | Caryslia Rodríguez, la magistrada psuvista que anuló la primaria A ocho días de cumplirse un mes de las elecciones presidenciales, los venezolanos todavía esperan…

¿CNE con zombies?

De acuerdo, al director de Votocospio, Eugenio Martínez, estas organizaciones invitadas a Venezuela son conocidas como “zombies”.

Según Martínez “el peritaje del TSJ no puede contar con los técnicos de confianza del CNE, eso equivale al CNE auditándose a sí mismo”.

El experto en material electoral agregó que el peritaje carece de sentido si no está previsto llevar a cabo las auditorías suspendidas desde el mismo día de las elecciones.

Por su parte, un informe de Transparencia Electoral, alertó que con la participación de “falsos observadores” se pretendía “legitimar el fraude en Venezuela”.

La organización aseguró que buena parte de estos observadores foráneos vinieron a Caracas previo a los comicios para participar en un encuentro por la autodeterminación de los pueblos organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), afín al chavismo.

El pasado fin de semana se hizo viral en redes sociales el video de unos supuestos técnicos revisando una actas que, a través de las cámaras de VTV se veían en blanco. Aunado a eso hubo denuncias de la diferencia de la cinta para resguardar las cajas que salieron de las más de 30 000 mesas constituidas el 28J. Los aparentes expertos en revisión comicial portaban guantes y mascarillas.

#ENFOTOS | Así desarrolla el Tribunal Supremo de Justicia el peritaje de las actas en #Venezuela. El accionar del equipo técnico es asistido por veedores internacionales y nacionales pic.twitter.com/cNbGLkkEVq — teleSUR TV (@teleSURtv) August 17, 2024

La PUD público en sus redes sociales que el procedimiento debe incluir a veedores y observadores imparciales tal y como votaron la mayoría de los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y recomendaron instituciones como la Unión Europea, el Centro Carter y el Panel de Expertos Electoral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estos dos últimos protagonistas de sendos informes en donde coinciden en la falta de transparencia y garantías el pasado 28 de julio.

Voceros de la PUD como su asesor jurídico, Perkins Rocha advirtieron que una posible convalidación del supuesto triunfo de Maduro el 28J a través del TSJ traería consigo un “mayor conflicto social”.

A la par, el excandidato en la primaria opositora, Andrés Velásquez, calificó como un montaje el proceso que lleva a cabo el máximo tribunal del país.

“Si lo que hizo el CNE fue escandaloso y grotesco, lo que intenta el TSJ es peor aún, queda claro que Venezuela carece de institucionalidad. No existe un solo organismo que no esté bajo control total del PSUV y del Ejecutivo”, escribió en su cuenta de X.

TSJ se disfraza de CNE

A juicio del excandidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, el TSJ está tomando atribuciones que no le corresponden.

“El TSJ está usurpando funciones, a ellos no les atañe contar votos, esa es una competencia exclusiva del CNE. Ese proceso que está andando en la Sala Electoral debe ser anulado, no tiene ni pies ni cabeza”, dijo Márquez en la pasada edición de La Conversa de ARI.

Márquez fue el único candidato opositor que afirmó contar con un testigo dentro de la sala de totalización el pasado 28J, mientras que la exdiputada Delsa Solórzano denunció que a la PUD le impidieron presencia en la mencionada sala.

“De la sala de totalización no salió el primer boletín que leyó Amoroso”, dijo Márquez en una rueda de prensa días después del evento electoral.

Márquez acudió este martes a la sede del (TSJ) para introducir una recusación contra la magistrada Rodríguez por sus evidentes vínculos con el partido de gobierno.

“Una jueza no puede impartir justicia si no es imparcial.Hemos colocado en la acción cada una de las pruebas que tenemos para demostrar efectivamente como la señora presidenta de la Sala Electoral no ha ocultado sus vinculaciones políticas”, dijo el ex rector del CNE.

El director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander coincidió con Márquez en cuanto a la usurpación de funciones del TSJ.

“La Sala Electoral no puede usurpar funciones que no son del CNE, quien tiene que dar esa información es el ente electoral, ellos son los indicados para publicar los resultados acta por acta según lo estipulado en la ley”.

Dijo que si el CNE “se lavó las manos” en cuanto a los resultados del 28J y tiró la pelota al TSJ queda como una incógnita hacia dónde se debe dirigir alguien que quiera impugnar los resultados.

Justo este 20 de agosto, Márquez presentó una solicitud de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, alegando que sus vínculos con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afectan su imparcialidad en el caso.

“Fue hasta concejal y estuvo activando hasta hace nada, de tal forma que yo considero que hay suficientes elementos de pruebas para decir que la presidenta de la sala no puede participar en esta causa», declaró a medios de comunicación.

Recalcó que la magistrada no ha demostrado “idoneidad” para poder continuar en la causa.

🔴#AHORA | Enrique Márquez presentó una solicitud de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), argumentando que sus “vínculos políticos” comprometen su “imparcialidad” pic.twitter.com/suveX5ryAj — El Cooperante (@El_Cooperante) August 20, 2024