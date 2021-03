ReporteCoronavirus | Las 5 noticias más importantes de la tarde #6Mar - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 116.031.470 infectados y 2.581.034 muertos en todo el mundo.

Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Bolsonaro dice que Brasil desarrolla vacuna

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este sábado que existe una vacuna anticovid brasileña siendo desarrollada por científicos locales y los resultados preliminares de los estudios serán presentados al Gobierno de Israel por una misión que viajó a ese país para buscar acuerdos de cooperación.

“Hay una vacuna brasileña en pleno desarrollo”, manifestó Bolsonaro, sin profundizar en los detalles, al despedir este sábado a la misión que viajó a Israel, encabezada por el canciller, Ernesto Araujo, para establecer acuerdos de cooperación en el combate a la pandemia del coronavirus.

No obstante, el secretario de Investigación y Formación Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones, Marcelo Morales, quien participa de la delegación viajera, explicó que se trata de una iniciativa en las universidades del país con quince plataformas diferentes.

No es posible determinar gravedad de las cepas

Cuando emergió el plan internacional de vacunación, nuevas variantes de coronavirus hicieron saber que las cosas iban a complicarse. La cepa de SARS-CoV-2 del Reino Unido (B.1.1.7) se identificó por primera vez en un virus aislado a partir de un paciente el 20 de septiembre de 2020, pero en un primer momento no generó ninguna sospecha. A mitad de noviembre ya estaba presente en el 26% de los casos. En la semana del 9 de diciembre, en el 60% de las muestras secuenciadas de pacientes en Londres. Hoy es dominante en el país y está presente en más del 70 por ciento.



A finales de 2020, la Red de Vigilancia Genómica de Sudáfrica identificó la variante 501Y.V2, que puede propagarse mejor entre las personas en comparación con otras, y además podría ser capaz de evadir parcialmente los anticuerpos generados por una infección anterior o la vacuna. Hoy está presente en más de 40 países.

En enero de 2021 se identificó por primera vez la variante P.1 en viajeros provenientes de Brasil que llegaron a Japón. Esta tiene mutaciones que, al igual que lo que ocurre con la identificada en Sudáfrica, podrían afectar a la capacidad de los anticuerpos generados, ya sea por la infección natural o por la vacunación, de reconocer y neutralizar el virus. Estos datos son preocupantes y hacen sospechar que estas variantes pueden tener un efecto importante en la forma en la que infecta el virus, ya sea aumentando su transmisión, infectividad o esquivando al sistema inmune. Sin embargo, ¿por qué solo se habla de sospechas y no se dice claramente si estas variantes son peligrosas o no? ¿Por qué tardan tanto en decir algo que parece tan evidente?

La respuesta es que no se dice porque realmente no se sabe con certeza. “Es cierto que la ciencia no va siempre tan rápido como nos gustaría –dice José M. Jiménez Guardeño, investigador en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del King’s College London en un informe que analiza este tema–, pero es importante tener en cuenta que el hecho de que algo pueda parecer evidente no significa que sea cierto. Antes de afirmar algo, hay que comprobarlo”.

Controversia por vacunas chinas en Perú

El gobierno peruano desmintió este sábado que las vacunas chinas compradas por Lima tengan poca eficacia ante el covid-19, luego de la difusión del reporte de un ensayo clínico que afirmaba que solo inmuniza a un tercio de los pacientes.

El reporte, publicado por el canal de TV Willax tres semanas después de que estallara el escándalo “Vacunagate” o “VacunaVIP” de inmunizaciones anticipadas de 470 personas, puso otra vez en jaque el proceso de vacunación en un país muy golpeado por la pandemia y en medio de una reñida campaña electoral.

“Nos parece muy irresponsable sacar verdades a medias”, dijo la número dos del gobierno peruano, Violeta Bermúdez, en una rueda de prensa, afirmando que el reporte difundido era preliminar -y no el definitivo- del ensayo clínico de la vacuna china de Sinopharm en Perú.

“El propósito que está detrás [de la difusión del reporte] es hacer que fracase el proceso de vacunación”, afirmó Bermúdez, asegurando que Perú compró vacunas de Sinopharm para inmunizar a la población en enero luego de estudios en otros países que concluyeron que tenía un 79,34% de eficacia.

Unión Europea en negociaciones con Estados Unidos

La Unión Europea (UE) inicia el lunes negociaciones con Estados Unidos para garantizar el suministro de componentes estadounidenses de vacunas anticovid, sometidos por Washington a estrictas restricciones de exportación, informó el sábado una fuente europea.

El comisario europeo Thierry Breton, a cargo de los aspectos industriales de la fabricación de las vacunas, se entrevistará el lunes con Jeffrey Zients, coordinador del equipo responsable de la lucha contra el covid-19 en la Casa Blanca, precisó a la AFP esta fuente, cercana a las negociaciones.

El objetivo es “trabajar de forma coordinada para que no haya atascos” para los fabricantes europeos de vacunas, explicó esta fuente.

Indígenas solicitan vacuna en Ecuador

El movimiento indígena de Ecuador ha solicitado a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) que apruebe la vacuna rusa Sputnik V y otras que ya circulan en amplias regiones del mundo para inmunizar cuanto antes a la población.

Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de la provincia andina de Cotopaxi (MICC), dijo a Efe que sus comunidades viven momentos de angustia ante la fuerza de la pandemia, por lo que ha mantenido reuniones con diplomáticos rusas acreditados en el país para hablar sobre la posibilidad de obtener su vacuna.

Iza se hizo eco de varios especialistas que consideran que Ecuador va con mucho retraso en el proceso de vacunación a su población y criticó la gestión del Gobierno del presidente Lenin Moreno que, de momento, sólo ha logrado cubrir un 0,2 % de los 9 millones de habitantes que ha ofrecido inmunizar este año.