ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #25Feb - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 112.849.164 infectados y 2.503.390 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la mañana:

¿Cuáles fueron los términos de Pfizer para vender sus vacunas en Latinoamérica?

Este jueves se publicó un artículo de la organización periodística The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), en conjunto con el medio peruano Ojo Público con las conclusiones de sus indagaciones. En el artículo se reveló que Pfizer pidió poner como forma de garantía activos soberanos de los países como propiedades e instituciones. EN

Perú levanta cuarentena y reduce horario de toque de queda

El Gobierno peruano levantó la cuarentena impuesta en las provincias declaradas en riesgo extremo de contagio de la covid-19, pero mantendrá la inmovilización obligatoria los domingos y durante las noches, a partir del 1 de marzo. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció en rueda de prensa que a partir de marzo “ya no hay cuarentena, pero sí hay inmovilización social obligatoria, conocido como toque de queda, entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana”. UR

Vacuna de AstraZeneca redujo un 94% las hospitalizaciones después de la primera dosis

El laboratorio AstraZeneca dio a conocer en un comunicado los resultados del primer estudio para describir la efectividad en el mundo real de su vacuna contra el nuevo coronavirus, que demostró que la formulación “puede reducir sustancialmente el riesgo de hospitalización relacionada con COVID-19 en un 94% después de la primera dosis”. “Estos hallazgos, publicados el 22 de febrero de 2021 como preimpresión, se basaron en datos de 1,14 millones de vacunas COVID-19 administradas en Escocia, Reino Unido, con aproximadamente 490 mil personas que recibieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca”, informó la compañía. Infobae

Unesco pide considerar distribución de vacunas anticovid como un bien público mundial

La Unesco pidió este miércoles que las vacunas contra el covid-19 se consideren un bien público mundial, para que no queden reservadas a los países ricos y puedan llegar también a las personas más vulnerables del mundo en desarrollo. La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, recordó en un comunicado que hay más de 130 países en el mundo que no han recibido ni una sola dosis de vacuna, de forma que allí “los más vulnerables no están protegidos”. EN

Ocho de cada 10 recuperados de Covid-19 desarrollarán al menos un síntoma persistente: estos son los más comunes

El 80 por ciento de quienes superan la COVID-19 han presentado, al menos, uno de 55 síntomas hasta 112 días después de haber sido dados de alta, según estableció un grupo de científicas españolas y mexicanas en un metaanálisis publicado en la revista digital medRxiv. De las siete mujeres que integran este equipo hispanoparlante, la mayoría son mexicanas y, tres de ellas (Talia Wegman Ostrosky, Angélica Cuapio y Carol Perelman), egresaron de la UNAM. Infobae