Informe Otálvora: Epicentro de gira de Guaidó fue coordinar con EEUU - Runrun

La pugna por la Secretaría General de la OEA se ha arreciado a medidas que se aproxima el 20MAR20, fecha prevista para que los ministros de exteriores del Continente se reúnan en Washington.

Hasta ahora no existe un ganador evidente de la pugna porque se está produciendo una intensa guerra diplomática en procura de votos para las candidaturas que rivalizan contra Luis Almagro. Los gobiernos de Argentina y México se han declarado en campaña para impedir la reelección de Almagro y andan tratando de sumar votos entre los países del Caribe. Almagro es, para bien y para mal, calificado en medios diplomáticos como un “secretario de un solo tema” en referencia a su especial interés en el proceso venezolano y su sostenido respaldo a los sectores democráticos venezolanos. Esto hace que en la actual campaña por el alto cargo de la OEA sea inevitable que el “tema Venezuela” esté presente.

La candidatura del uruguayo Luis Almagro, quien procura la reelección, pareciera contar con diecinueve votos suficientes para mantenerse en el cargo. Sus contrincantes, por ahora, son la ecuatoriana María Fernanda Espinoza y el peruano Hugo de Zela.

Espinoza, quien no cuenta con el apoyo del gobierno de su país, fue nominada por Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas, dos socios caribeños del régimen chavista. Espinoza está realizando una actividad proselitista que la ha llevado a decenas de países en varios continentes. Su postulación es vista como un intento del eje castrochavista para sumar votos de sus socios en el Continente y de gobiernos que no se han sentido cómodos con la forma de Almagro conducir la Secretaría. Si bien Espinoza ocupó los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores durante los mandatos de Rafael Correa en Ecuador, el exmandatario rechazó la postulación de su otrora colaboradora por ella haber participado en el gobierno de Lenin Moreno. El veto de Correa habría conllevado a que la candidatura de Espinoza perdiera impulso entre la izquierda continental.

La postulación del peruano Hugo de Zela que fue presentada por el gobierno de su país, es una jugada de diplomacia que procura ganar apoyos como una opción equidistante entre la candidatura de Almagro y la de Espinoza. De Zela, quien es un diplomático de carrera, es uno de los operadores peruanos que en condición de viceministro de relaciones exteriores impulsó el Grupo de Lima que ha confrontado al régimen chavista. A De Zela no se le puede señalar de ser aliado del chavismo aunque algunos en los mentideros de Washington recuerdan su gestión en la OEA, en condición de Jefe del Gabinete del chileno José Miguel Insulza, como señal de ambivalencia política. De Zela realizó dos viajes a Buenos Aires a principios del año, procurando ganar el respaldo pleno argentino que inicialmente parecía inclinarse a favor de Espinoza. El 06ENE20 el candidato peruano fue recibido por el ministro de exteriores de Argentina Felipe Solá quien preparaba equipaje para partir a México. El 27ENE20 De Zela fue recibido por Alberto Fernández en la Casa Rosada. La evaluación del gobierno argentino, que desea defenestrar a Almagro, es que la candidatura de De Zela potencialmente puede atraer mayores respaldos que la opción de Espinoza. En medios diplomáticos del Continente se comenta sobre la abierta campaña que los aparatos diplomáticos de los gobiernos de Alberto Fernández y Andrés López Obrador ejecutan en procura de respaldos para De Zela en Centroamérica y, especialmente, entre los países del Caribe convertido en coto de caza de votos. Caricom, la organización de gobiernos caribeños, representa 15 votos del total de 34 miembros efectivos de la OEA.

El 17ENE20 el Consejo Permanente de la OEA realizó una sesión extraordinaria con el propósito de escuchar a Mike Pompeo. El Secretario de Estado de EEUU comenzaba en breve su primer periplo del año que, además de una visita a Berlín, lo conduciría a Bogotá, San José de Costa Rica y Kingston. En la alocución ante la OEA no hubo anuncios y quedó claro que el jefe de la diplomacia del gobierno Trump había ido a manifestar la importancia que EEUU le está asignando a la OEA y a la reelección de Luis Almagro.

La visita de Pompeo a Jamaica el 21ENE20, aparte de la agenda bilateral, incluyó una reunión con varios gobiernos de la subregión. La convocatoria generó reacciones entre varios gobiernos caribeños, miembros del Caricom, que dijeron sentirse relegados por no haber sido invitados, aunque el Departamento de Estado había advertido que no se trataba de una reunión EEUU-Caricom ya que entre los asistentes estaría el canciller de República Dominicana país que no forma parte del grupo caribeño. Los invitados que confirmaron su asistencia fueron Bahamas, Belice, R. Dominicana, Haití, la anfitriona Jamaica, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía. La percepción en el mundo diplomático continental fue que la convocatoria de Pompeo a un grupo de países caribeños tenía como propósito solidificar el respaldo a Luis Almagro. Bahamas, Haití, Jamaica y Santa Lucia fueron los miembros del Caricom que el 09ABR19 votaron favorablemente el reconocimiento al gobierno de Juan Guaidó mediante la incorporación de su enviado Gustavo Tarre como representante por Venezuela. En las quinielas para el 20MAR20 en la OEA generalmente se da como un hecho el apoyo de estos gobiernos a Almagro.

El gobierno Trump decidió otorgar a Guaidó las condiciones de mandatario extranjero en visita oficial a EEUU lo que significó la asignación de protección por el Servicio Secreto, la coordinación de sus apariciones en EEUU, su hospedaje en la Casa Blair usualmente cedida a mandatarios visitantes en Washington, reuniones con el vicepresidente Mike Pence y con el presidente Trump y el ceremonial de recibimiento en la Casa Blanca. La usual rueda de fotos y preguntas que Trump gusta realizar en la propia Sala Oval fue suspendida por la Casa Blanca para impedir que la visita de Guaidó se mezclara con los eventos de ese mismo día en el Congreso de EEUU.

Entre el 27FEB20 cuando fue recibido en Ottawa por el primer ministro Justin Trudeau, Guaidó permaneció fuera de foco hasta la noche del 31ENE20 cuando apareció en Doral, al sur de la Florida, donde al día siguiente se realizaría un acto con la comunidad venezolana y con parlamentarios demócratas y republicanos. La agenda de Guaidó en EEUU estuvo condicionada por un resfrío del venezolano, por la obsesiva atención que Trump estaba asignado al debate en el Congreso que amenazaba con un impeachment y, el deseo de la Casa Blanca y el Departamento de Estado de no empañar la visita a Washington con el proceso contra Trump. La aparición de Guaidó como invitado especial de Trump en el discurso del Estado de la Nación del 04FEB20, fue manejada como un secreto de Estado y sólo fue revelada a la prensa una hora antes del evento.

El epicentro de la gira que Juan Guaidó inició en 19ENE20 en Bogotá ha sido las numerosas reuniones de coordinación que personalmente realizó con los altos mandos de la diplomacia de EEUU.

Guaidó sostuvo, por lo menos, dos reuniones con el secretario de Estado Mike Pompeo. El 20ENE20, Guaidó sostuvo una reunión con Pompeo en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, al margen de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. Pompeo estaba acompañado del subsecretario (encargado) del Hemisferio Occidental Michael Kozak y por el Alto Representante para Venezuela del Departamento de Estado Elliot Abrams. Kozaz y Abrams habrían mantenido un segundo encuentro con Guaidó antes de que el venezolano viajara a Londres. El 23ENE20, Guaidó se reunión en Davos, Suiza, con Wilbur L. Ross, el Secretario de Comercio de EEUU quien coordinó en 2019 el plan estadounidense para la “reconstrucción” de la Venezuela “post-chavismo”.

El 05FEB20, Guaidó nuevamente se encontró con Abrams, esta vez en un salón de la Casa Blanca luego de la reunión del venezolano con Donald Trump. El 06FEB20, Guaidó fue al Departamento de Estado donde mantuvo una reunión de trabajo con Pompeo y sus respectivos equipos. El 06FEB20, Guaidó y sus acompañantes, Julio Borges y Carlos Vecchio, se encontró con Mark Green, el jefe (su cargo es “administrador”) de USAID, la agencia que maneja los fondos que EEUU direcciona en apoyo a Venezuela. Al contrario de todas las anteriores ocasiones, en esta reunión de coordinación no estuvo presente Liliana Tintori, la esposa del dirigente Leopoldo López, residente en España y que suele representar a Guaidó en estos encuentros. Por cierto, en una rueda de prensa el 06FEB20, Abrams ratificó que los fondos de USAID no son entregados a Guaidó. Mencionó que con esos fondos se ha financiado el alquiler de oficinas para embajadores de Guaidó en países extranjeros. Abrams afirmó que “pagar un viaje es un gasto legítimo” aunque dijo desconocer si USAID ha destinado recursos a la gira de Guaidó.

El 07FEB20, el Departamento de Tesoro incluyó a la empresa aérea estatal venezolana Conviasa y cuarenta aeronaves en el listado de sanciones contra el régimen chavista. En lo sucesivo los ciudadanos de EEUU y las empresas que actúan en este país “no pueden realizar transacciones con esta aerolínea o estas aeronaves, incluyendo el pago de flete, la contratación, el reabastecimiento de combustible o la compra de ellas”. La Nota de Prensa del Departamento de Estado explica que “esta aerolínea se está utilizando para transportar a Maduro y su círculo íntimo para conversar con dictadores, regímenes autoritarios y otros delincuentes en todo el mundo”.

En Venezuela, donde Nicolás Maduro recibía la visita del ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, el régimen calificó las sanciones contra Conviasa como la primera consecuencia de la visita de Guaidó a Washington.

Lavrov tras visitar Cuba y México llegó a Caracas para ratificar el respaldo de Vladimir Putin a Maduro.

En una rueda de prensa el 06FEB20, Elliot Abrams afirmó que el tema Venezuela ha sido tratado con el nuevo gobierno español. “Hemos recibido una serie de garantías de que el compromiso de España con la restauración de la democracia en Venezuela se mantiene firme” aseguró. El 07FEB20, por iniciativa del Departamento de Estado se produjo una conversación telefónica entre el Secretario Mike Pompeo y la recién designada ministra de Exteriores de España Arancha Gonzalez Laya. Según la versión estadounidense, además de las felicitaciones de estilo a la nueva funcionaria, en la conversación “discutieron los esfuerzos multilaterales en curso para abordar los desafíos mundiales y las formas de promover los problemas bilaterales.

El 07FEB20, Pompeo recibió en el Departamento de Estado al exministro de exteriores de España y actual Alto Representante de la Unión Europea Josep Borrell. En la conversación fue tratado “el apoyo a la democracia en Venezuela”. Según diversas fuentes, EEUU realiza una nueva ola de contactos con gobiernos de Europa para incrementar la cantidad y contundencia de las sanciones europeas contra el régimen venezolano.