A Génesis Riera la amenazaron con que nunca saldría de la cárcel

El 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales, Génesis Riera participó en una manifestación que salió desde la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo, estado Falcón, y que llegó a las adyacencias de la Alcaldía de Carirubana.

En el lugar, los ánimos se caldearon, pero Riera no fue partícipe de disturbios. Por el contrario, actuó como mediadora para que los manifestantes permitieran a funcionarios policiales salir de la Alcaldía.

Pese a su actuación de mediadora, el 8 de agosto en horas de la noche fue detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su casa sin orden judicial. Recibió algunos golpes mientras era subida en la patrulla policial.

A Génesis Riera le imputaron los cargos de “terrorismo, asociación para delinquir, daños físicos personales con agravante, resistencia a la autoridad y daños a la propiedad pública”.

Presentada por terrorismo

Un familiar de Génesis que declaró en condición de anonimato a Runrun.es, relató que cuando detuvieron a la joven, los funcionarios tomaron una actitud hostil con palabras amenazantes.

“Le decían palabras para traumarla, como que ‘nunca vas a salir de este lugar’, ‘quiénes más estaban contigo’”, relató el familiar. Eso ocurrió un día jueves y no fue sino hasta el día siguiente que le permitieron a su mamá poder verla.

Dos días después de su detención fue presentada ante un tribunal de Terrorismo en Caracas vía telemática “un tribunal que montaron ahí mismo en el Cicpc”, contó el familiar de la joven.

Desde ese día, ella está recluida en la sede del Cicpc de Punto Fijo. Fue en noviembre de 2024 cuando, según el pariente de la joven, se realizó una audiencia en la que fue enviada a juicio y desde entonces el proceso judicial está totalmente paralizado. En esa audiencia le dijeron que si asumía los cargos podría evitar ir a juicio, “pero ella dijo ‘yo no puedo asumir algo que no he hecho’”.

A la joven le asignaron un defensor público. Sus familiares no han tenido contacto con esta persona hasta ahora. Cuando su familia ha viajado a Caracas para obtener información solo les dicen “que eso pasó a más arriba, aquí ya no tenemos nada que ver con eso” y ya sus familiares no saben a dónde acudir.

Refugio en la fe

Génesis Riera está recluida en un calabozo con presas comunes, con condiciones “totalmente insalubres” y en “un sitio que no es apto”, según la denuncia de su pariente.

Por su situación, en meses anteriores Génesis presentó severos cuadros de depresión, llegando incluso a escribir cartas en las que manifestó sentimientos de culpa porque sus padres están en procesos judiciales, algo que nunca había ocurrido en su familia.

A lo que ha podido aferrarse la joven es a la fe. “Ella ha mejorado mucho porque la ha ayudado la palabra del señor. Está muy atada a los pies de Cristo para la gloria de Jehová y eso la ha ayudado a mejorar”, relató su pariente.

“Génesis gozaba de una libertad espectacular”

Génesis Riera estudiaba Comunicación Social al momento de su detención y “gozaba de una libertad espectacular”. Según su familiar, la carrera que estudiaba la llevó a participar en las manifestaciones, pero desde una perspectiva comunicacional.

Pero además, es una artista. El hobby de la joven es la música y el modelaje y se ha preparado durante años en estas áreas con cursos de oratoria en academias reconocidas del estado Falcón.

“Hacía videos musicales con varios artistas de aquí de la localidad. Trabajaba mucho con las redes sociales en el área de modelaje y nada que ver con política. Si a ella le revisan sus redes sociales, verán que no tenía nada que ver con política, simplemente una joven más que se sintió totalmente afectada por lo que pasó el 28 de julio, que sale a levantar su voz el lunes 29, y ahí está, un año detenida”, agregó el pariente.

Génesis es una joven muy querida. Según su familiar, todos los que la conocen oran por ella “porque se ha ganado el corazón de muchos”. También, es descrita como una “muchacha alegre y humilde”.

Pero su situación ha causado secuelas en su casa. Ella ayudaba con sus tareas a sus tres hermanos pequeños, quienes “son su adoración”, y eso ha cambiado de forma radical las dinámicas del hogar porque ahora, hay un espacio vacío en casa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país