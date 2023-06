DDHH Olvidados I  Paúl Moreno perdió la vida ayudando a los manifestantes  - Runrun

Seis años han pasado del asesinato del estudiante de medicina Paúl René Moreno Camacho y el dolor sigue intacto en su familia. No solo por el hecho de haber sido arrebatado de forma violenta de este mundo, sino por la impunidad que rodea la muerte del brigadista perteneciente a la Cruz Verde de Maracaibo.

La tarde del 18 de mayo de 2017 quedó clavada en el corazón de la familia Moreno como un amargo recuerdo. Ese día, Paúl prestaba su servicio voluntario en una de las tantas marchas que sucedieron en la capital zuliana durante ese año de protestas antigubernamentales contra el régimen de Nicolás Maduro. Mientras descansaba al costado de la otrora avenida Fuerzas Armadas a la altura de la calle 42, Paúl fue embestido por una camioneta Hilux con vidrios ahumados que según testigos nunca detuvo su marcha pese a la aglomeración de gente en la manifestación.

La camioneta siguió su camino y se dio a la fuga dejando al prospecto de médico en medio de un charco de sangre. Sus compañeros inmediatamente lo llevaron al Hospital Adolfo Pons donde falleció minutos más tarde producto de traumatismos generalizados.

Su madre Marlene Camacho no lo podía creer, para ella era inconcebible que su hijo quien había socorrido a tanta gente y salvado vidas en las manifestaciones fuese una de las 157 víctimas que murieron en el marco de las protestas de 2017.

“Me tocó la puerta un compañero de él y me dijo que a Paúl lo habían atropellado, que me vistiera porque necesitaban mi sangre. Yo confieso que me volví como loca ese día cuando llegue a la emergencia del hospital, lo vi tirado allí en una camilla y me despedí con un beso, nunca me olvidare de eso”, declaró a Runrunes en 2018, Marlene Camacho, madre de Paúl.