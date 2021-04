Sindicalistas denuncian que Maduro e Istúriz dejan morir de mengua a maestros contagiados de Covid-19 - Runrun

Aseguran que los sueldos no alcanzan para realizarse un simple examen hematológico

Sindicalistas del magisterio relataron cómo día a día reciben mensajes de colegas docentes contagiados de #Covid-19 los cuales no tiene recursos económicos para enfrentar esta mortal enfermedad, no recibiendo ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno de Nicolás Maduro algo que ha dejado a muchos educadores muriéndose en sus casas sin recibir el tratamiento necesario. Asimismo revelaron que la gestión de Aristóbulo Istúriz dejo al gremio en plena pandemia sin seguro médico y con un mísero salario.

Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, calificó de criminales las políticas de Maduro e Istúriz hacia los docentes venezolanos, donde con los sueldos miserables no tengan para realizarse un simple examen de hematológica. “Enfermarse para un docente es casi una sentencia de muerte ya que desde 2018 se podría decir que no tenemos salario, el Gobierno no insulta depositándonos mensualmente la pírrica suma de tres dólares que para colmo la pagan con retraso desde la implementación del sistema patria, lo cual no nos alcanza ni para la comida del día”, indicó.

Sánchez aseguró que los maestros venezolanos están totalmente desamparados en medio de una pandemia, al no contar con un Plan de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM) o de servicio funerario. “En nuestro caso Aristóbulo Istúriz nos dejó sin un seguro médico eficiente, poniendo a los docentes con Covid-19 a morir de mengua en hospitales destruidos, hemos recibido información de colegas fallecidos por el mortal virus y que no recibieron la asistencia médica necesaria para salvarles la vida”.

La vocera de la asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (FORDISI), señaló que a los maestros venezolanos se les está violando el derecho a la vida, y eso que demostrado cuando la dirigencia magisterial recibe todos los días de maestros fallecidos víctimas del Covid-19 y otras enfermedades los cuales se murieron si ningún tipo de apoyo del Ministerio de Educación. Los trabajadores de la educación son condenados a muerte por Maduro e Istúriz”, declaró.

En Caracas los docentes con Covid-19 son maltratados

Al respecto Herneidis Campos, docente caraqueña quien padecido de coronavirus , relató cómo el virus la puso al borde de la muerte terminando con una neumonía grave, pero durante toda esta esta no recibió apoyo ni del Ministerio de Educación o del Gobierno de Distrito Capital en los cuales laboro desde hace años. “Fueron incapaces de ayudarme ni con una inyectadora, salve mi vida gracias familiares quienes hicieron magia para conseguirme el tratamiento. Solo en exámenes llevó más de 50 dólares faltándome varios por hacerme y aún más grave no tengo para el nebulizador ya que sin él puedo entrar en crisis y perder la vida”, exclamó.