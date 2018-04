Asesinan al guitarrista José Luis Lara para robarse su carro en Ciudad Bolívar

Tomé mi guitarra y me salió improvisar sobre la melodía de este celebre valse Guayanes de nuestro querido Manuel Yánez #viajeradelrio . Ícono de nuestra #ciudadbolivar . Tema que ha dado la vuelta al mundo en la voz y manos de grandes artistas por su majestuosidad y belleza. Les comparto un poco La Versión completa pueden seguirla en : https://youtu.be/C_54JYQzytk Gracias a @daproli por la capture del vídeo! Guitarra de 8 cuerdas de #diegovalencialuthier

