Humano Derecho: con Manuel Reyna, fundador de Asopica

¿Cómo surge Asopica? ¿Cuáles han sido los retos que se han presentado para llevar este proyecto a cabo? ¿Cómo resuelven el tema del transporte tomando en cuenta que el colegio está ubicado a 50Km de La Carretera Negra? Estos y otros temas los estaremos conversando con Manuel Reyna fundador de Asopica, un proyecto que le brinda tanto servicios médicos, como alimentación y educación a los habitantes del Caño La Pica y el río Cinaruco, Edo. Apure.

“Tenemos un proyecto que actualmente estamos desarrollando con los arquitectos; consiste en hacer un colegio en la población de la Macanilla para 150 alumnos. Los cálculos que hemos sacado es que con los mismos recursos que educamos a 55 niños, ahora educaremos a 150”

Para la primera pausa del rock escucharemos a la banda Falling In Reverse con el tema “Good Girls Bad Guys”, continuaremos con buena música acompañados por la banda My Chemical Romance y el tema “Na, Na, Na”, finalmente cerraremos con “The Box Full Sharp Of Ojbects” de The Used; Estas son las pausas planneadas por @fanzinero y @Melaniobar para este Humano Derecho.

Conducido por Melanio Escobar y Rafael Uzcátegui, somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por Redes Ayuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com

Enviar Comentarios