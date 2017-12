Los que se marcharon en 2017: Cantantes y actores fueron la constante

Francisco Zambrano

@franzambranor

Nacionales e internacionales. Cantantes y actores, en su mayoría secundarios, dejaron este mundo durante el año que está por terminar.

Desde Adrián Guacarán, el apodado “Niño que le cantó al Papa” hasta Chester Bennington de Linkin Park, pasando por Blanquito Man, “Memo” Morales, Tom Petty y David Cassidy, la escena de la música dentro y fuera de nuestras fronteras se enlutó de pies a cabeza.

Asimismo hubo una constante con los actores, si en Venezuela vimos partir a entrañables de la televisión como Freddy Galavis, Luis Rivas, Esther Orjuela y Roberto Lamarca, en Hollywood lloraron las partidas de Bill Paxton, Adam West, Mary Tyler Moore, Martin Landau, entre otros.

Tambien el mundo de la cultura y política nacional perdió con el adiós definitivo a figuras como Sofía Imber, Pompeyo Márquez y Octavio Lepage

A continuación una lista cronológica de los fallecimientos más notables de 2017:

1 de enero

“Memo” Morales

Así como desean partir los grandes se fue Guillermo Enrique Morales Portillo, conocido popularmente como “Memo” Morales. En pleno escenario, durante una presentación para despedir el 2016 en la Hermandad Gallega de Caracas, el cantante apodado “El Gitano maracucho” falleció víctima de un infarto. Morales formó parte de la Billo’s Caracas Boys e interpretó clásicos de la música popular nacional e internacional como “Ni se compra ni se vende”, “Viva España”, “Parece mentira”, “Qué Tontería”, “Dámele Betún”, “Juanita Bonita”, “Le Lo Lay”, entre otras. Con su inseparable “Cheo” García formó la banda “La orquesta de Cheo y Memo” hasta el deceso de este primero en 1994. El día que murió actuó también en Venevisión y el Círculo Militar.

6 de enero

Octavio Lepage

Fundador del partido Acción Democrática, murió a los 93 años. Nacido en Santa Rosa, estado Anzoátegui fue el primer secretario general del partido en 1949, luego fue detenido por la Seguridad Nacional y tras ser liberado en 1954 partió hacia el exilio. A su regreso ya en plena era democrática fue diputado, embajador de Venezuela en Bélgica y Ministro de Interior durante las administraciones de Carlos Andrés Pérez (1975) y Jaime Lusinchi (1984-1989). Se lanzó a precandidato presidencial por su partido, pero perdió frente a CAP en 1988. Cinco años después fue presidente interino de la República, luego que la Corte Suprema de Justicia inhabilitara por presuntos actos de corrupción a CAP.

6 de enero

Esther Orjuela

Conocida por sus papeles como actriz secundaria, Orjuela comenzó desde muy temprano en la actuación junto a Doris Wells en La Fiera (1978). Intervino en más de veinte producciones en cine y televisión entre ellas Ligia Elena, Las Amazonas, Y la Luna también y Cangrego II, esta última de la mano de Roman Chalbaud. Murió víctima del cáncer a los 61 años.

12 de enero

Ramón Pasquier

A la temprana edad de 52 años, el locutor y moderador de televisión perdió la batalla contra el cáncer de pulmón. Poseedor de un particular humor negro, supo ganarse al público en La Mega 107.3 y luego en Éxitos, donde compartió con Albany Lozada la revista vespertina, “Agenda Éxitos”. El graduado en la Universidad Católica Andrés Bello pasó por Globovisión, CMT y más reciente Vivo Play, donde conducía el programa “Forma y Fondo”.

15 de enero

Arnaldo Albornoz

La farándula venezolana se estremeció por el asesinato del animador de Televen, Arnaldo Albornoz. Saliendo de una fiesta, el conductor de La Bomba fue interceptado por unos delincuentes que pretendían despojarle de su vehículo en la entrada de su residencia en Caricuao y falleció luego de recibir varios impactos de bala. El homicidio de Albornoz desencadenó manifestaciones del gremio artístico en rechazo a la inseguridad que tuvieron su punto más álgido en el marco de las marchas y protestas antigubernamentales.

19 de enero

Loalwa Braz

La brasileña saltó a la fama por ser la vocalista principal de la banda Kaoma, que popularizó el ritmo de la Lambada y específicamente temas como “Llorando se fue” y “Bailando Lambada”. Kaoma llegó a vender más de 25 millones de discos y obtuvo 80 discos de oro y platino. Fue encontrada muerta dentro de un auto quemado en una zona al norte de Río de Janeiro. La policia determinó que Braz fue secuestrada y posteriormente asesinada por par de delincuentes.

23 de enero

Luis Rivas

Popular por interpretar a Marcos Pérez Jiménez en la telenovela “Estefanía”, el actor falleció a la edad de 76 años de edad por complicaciones con la diabetes, coincidencialmente en la conmemoración de la caída del dictador y la llegada de la democracia. Además de T.V. y teatro, el merideño tuvo un dilatado paso por el cine, en películas como Homicidio culposo (1984), Colt Comando 5.56 (1987), Aguasangre, crónica de un indulto (1987), La casa de agua (1983) y Coctel de camarones en el Día de la Secretaria (1984).

23 de enero

Bimba Bosé

Fue una modelo, diseñadora, actriz, DJ y cantante española. La sobrina de Miguel Bosé, apareció en portadas de revistas como Vogue y Harper’s Bazaar y trabajó para diseñadores como Karl Lagerfeld, Tom Ford, Alexander McQueen y John Galliano. Hizo un cover del tema “Como un lobo” para el álbum “Papito”, junto a su tío Miguel y recientemente apareció en la película “Julieta” de Pedro Almodóvar. Murió de cáncer a los 41 años en Madrid.

25 de enero

Mary Tyler Moore

Actriz de teatro, cine y televisión fue todo un ícono en el show bussiness mundial. Atesoró una carrera artística de más de cuarenta años que tuvo sus picos con The Dick Van Dyke Show y The Mary Tyler Moore Show. Es una de las figuras más premiadas en suelo norteamericano, ganó Emmys, Globos de Oro, Tonys y múltiples reconocimientos en el mundo del entretenimiento. Fue nominada al Oscar en 1981 por su papel en la laureada Ordinary People. Murió a los 80 años.

12 de febrero

Al Jarreau

A escasos días de haber anunciado su retiro del mundo del espectáculo, el músico falleció a los 76 años producto de complicaciones respiratorias. El nacido en Wisconsin fue uno de los pilares del jazz, soul, rhythm and blues y pop en los Estados Unidos. Ganador de cuatro premios Grammy y nominado en nueve oportunidades, se hizo famoso a nivel internacional al interpretar el tema de la serie de televisión Moonlighting, protagonizada por Bruce Willis y Cybill Shepherd.

20 de febrero

Sofía Imber

Un día antes que la Universidad Simón Bolívar le confiriera un doctorado Honoris Causa, la periodista falleció a la edad de 92 años. Nacida en Moldavia en 1924, Imber llegó a Venezuela a inicios de los años 30, comenzó a estudiar medicina, pero luego se decantó por comunicación social. Contrajo nupcias con el escritor Guillermo Meneses (La balandra Isabel llegó esta tarde) y posteriormente con el periodista Carlos Rangel, con quien condujo el programa matutino de entrevistas por Venevisión “Buenos días”. Además de dejar huella en los periódicos El Nacional, El Universal, Últimas Noticias y Diario 2001, Imber fue la fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, donde llegaron a exhibirse más de cuatro mil obras y a reposar creaciones de Mattise, Botero, Miró, entre otros.

22 de febrero

Iván Loscher

Tras sufrir tres accidentes cerebrovasculares, la vida del emblemático locutor se apagó a la edad de 71 años. Comenzó su carrera en Radio Capital y posteriormente pasó al Circuito Exitos, donde se mantuvo por espacio de 24 años. Compartió micrófono con César Miguel Rondón, Eli Bravo y Polo Troconis. Además de su longeva trayectoria en las cabinas radiales, fue la voz de más de 20 mil cuñas publicitarias y escribió varios libros, entre ellos La venganza de la momia azteca, Ella era tan bella que levantaba sospechas, El hombre devastado, Todas son de izquierda y Alternativas a la imposibilidad de sembrar el petróleo. Para el momento de su muerte tenía programas en Radio Tiempo Network (Colombia), Actualidad Radio (Miami), Pop Radio (Argentina), Radio Mágica y Americatel (Perú).

25 de febrero

Bill Paxton

Fue un actor estadounidense que trascendió básicamente por sus papeles secundarios en películas como “Titanic”, “Apollo 13″, “Terminator”, “Aliens”, “Mentiras Verdaderas” y “Límite Vertical”. Junto a Helen Hunt protagonizó la taquillera “Twister” en 1996 y más recientemente tuvo una notable acogida de la crítica por su rol de un polígamo en la serie de HBO, “Big Love”. Ganó un premio SAG, otorgado por los mismos actores y fue nominado al Globo de Oro y al Emmy. Murió a los 61 años por complicaciones derivadas de una cirugía de corazón.

18 de marzo

Chuck Berry

Para muchos es el verdadero padre del rock and roll. El músico nacido en Saint Louis, Misuri, en 1926, fusionó los elementos del rhythm and blues, creando las bases de lo que hoy conocemos como rock. “Johnny B. Goode” es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, según la revista Rolling Stone. “Si quisieran darle un nuevo nombre al rock and roll, podrían llamarlo Chuck Berry”, dijo John Lennon.

28 de abril

Miguel Ángel Bastenier

Fue un periodista, columnista y editor español que ejerció como profesor de la escuela de periodismo del periódico El País; de la Fundación Ortega y Gasset en Historia Contemporánea y de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano de Cartagena. Estaba especializado en el conflicto árabe-israelí, sobre el que escribió libros como La guerra de siempre (1999) e Israel-Palestina: la casa de la guerra (2002).

18 de mayo

Chris Cornell

Junto con Nirvana, Pearl Jam, y Alice in Chains, Cornell al frente de la banda Soundgarden fue precursor del movimiento conocido como “grunge”, gestado en la ciudad estadounidense de Seattle. Su hit “Black Hole Sun” es uno de las mas radiados a nivel mundial y ganó el Grammy por “Mejor Interpretación de Hard Rock”. Luego de dejar Soundgarden, Cornell se enlistó en Audioslave junto a los ex integrantes de Rage Against The Machine y volvió a colocar un tema en las principales carteleras del planeta: “Like a Stone”. Este año volvió a reunirse con Soundgarden y luego de un concierto en Detroit, se ahorcó con un cinturón en el baño de la habitación de un hotel. Tenía 52 años. De las agrupaciones precursoras del grunge, solo el cantante de Pearl Jam, Eddie Vedder, está vivo. Kurt Cobain de Nirvana se suicidó con una escopeta y Layne Staley de Alice in Chains murió de una sobredosis de heroína.

23 de mayo

Roger Moore

Siete veces interpretó el actor nacido en Londres a James Bond, en la saga del agente 007 de Ian Fleming. Luego de saltar a la fama mundial con la serie de T.V. “El Santo”, Moore reemplazó a Sean Connery en la franquicia y rodó “Vive y deja morir”, “El hombre de la pistola de oro”, “La espía que me amó”, “Moonraker”, “Sólo para tus ojos”, “Octopussy” y “Panorama para matar”. Murió a la edad de 90 años, víctima de cáncer.

9 de junio

Adam West

Quedó encasillado con su papel de Batman en la serie de televisión del mismo nombre transmitida por la cadena ABC entre 1966 y 1968. Con grandes referencias a la cultura kitsch y hippie de la época, Batman se convirtió en un fenómeno de la pantalla chica. Tenían invitados especiales y un elenco de lujo entre quienes se encontraban los veteranos actores Burgess Meredith, César Romero y Frank Gorshin. Luego de su paso por la serie, West nunca pudo despojarse del personaje y pasó a engrosar la lista de actores que prestaban sus voces a animaciones como “Los padrinos mágicos”, “Chicken Little”, “Meet the Robinsons” y más recientemente “Padre de familia”. El oriundo de Seattle murió de leucemia a los 88 años.

21 de junio

Pompeyo Márquez

Fundador del Movimiento al Socialismo, diputado, diplomático y ministro, el nacido en Ciudad Bolívar fue un furibundo activista del marxismo y la izquierda en Venezuela. Se sumó a la guerrilla en los sesenta y asumió la lucha armada contra los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Estuvo preso en el Cuartel de San Carlos y escapó junto a Teodoro Petkoff y Guillermo García Ponce. Apoyó a Rafael Caldera en su candidatura de 1993 y una vez en el gobierno fue nombrado Ministro de Estado para el Desarrollo de Fronteras. Se desligó de Hugo Chávez, pese a que el MAS apoyó al “Comandante” en 1998 y pasó al partido Izquierda Democrática, en 2007 se enlistó en Un Nuevo Tiempo. Falleció a los 95 años, como uno de los políticos más ancianos del mundo.

30 junio

José Antonio Bordell

Víctima del hampa, murió a la edad de 55 años el cantante y miembro de la extinta banda Unicornio, José Antonio Bordell. El intérprete fue baleado por delincuentes que lo interceptaron en la carretera de Caucagua, mientras aguardaba con dos amigos por auxilio vial. Bordell pasó a la posteridad junto al resto de los miembros de Unicornio luego de alzarse con la victoria en el Festival de la OTI en Perú en 1982 con la canción “Puedes contar conmigo”. Bordell también se hizo famoso por interpretar el tema de la telenovela “Kassandra”.

3 de julio

José Luis Cuevas

El polémico artista mexicano fue conocido como el “enfant terrible” de la pintura azteca y tuvo también el apodo del “Gato Macho”. Se opuso al movimiento muralista mexicano y a su principal intérprete, Diego Rivera. Trascendió por sus peleas con colegas y escritores. A principios de los noventa se inauguró el Museo José Luis Cuevas en el centro histórico de la Ciudad de México, donde se albergan muchas de sus pinturas y esculturas. Falleció a los 84 años, víctima de cáncer de colon.

15 de julio

Martin Landau

Es recordado por su estelar rol en la serie de televisión Misión Imposible, debutó en el cine de la mano del director Alfred Hitchcock en 1959 en Con la muerte en los talones. Asimismo formó parte del seriado televisivo británico Espacio 1999, transmitido en Venezuela por Venevisión. Fue nominado al Oscar en tres oportunidades: por Tucker: un hombre y su sueño, Crímenes y pecados de Woody Allen y Ed Wood de Tim Burton, por la que finalmente ganó la estatuilla. Su última aparición en la gran pantalla fue en la adaptación cinematográfica de la serie de HBO, Entourage en 2015.

20 de julio

Chester Bennington

El cantante había sugerido el nombre de Lincoln Park para la banda, pero debido a un detalle de dominio de internet debieron mutar a Linkin Park. Con esa agrupación el vocalista ganó fama mundial, luego de probar con varios proyectos musicales. El album Hybrid Theory es uno de los mas influyentes en la historia y su exótica combinación de rock con rap atrapó a millones de seguidores. Bennington se suicidó el día del cumpleanos de Chris Cornell, padre de sus dos ahijados y a quien lo unía una gran amistad, lazo que le llevó a cantar en su funeral. Se ahorcó con un cinturón al igual que el cantante de Soundgarden. Tenia 41 años.

27 de julio

Sam Shepard

Escritor, guionista, actor y músico. Shepard fue considerado uno de los personajes más importantes e influyentes de Estados Unidos. Alcanzó fama por su faceta como guionista y actor en películas como Paris, Texas; Magnolias de acero; El informe Pelícano y Black Hawk Down, entre otras. Murió de supuesta causas naturales a la edad de 73 años. Fue pareja de la actriz Jessica Lange, con quien tuvo dos hijos.

31 de julio

Jeanne Moreau

Considerada por el director Orson Wells como “la mejor actriz del mundo”, la francesa también fue directora de cine, teatro y ópera, además de guionista y escritora. Inspiración de actrices galas como Juliette Binoche y Marion Cotillard, Moreau trabajó en La noche con Marcello Mastroianni, El amante de Jean-Jacques Annaud y Ese amor, donde interpretó a su amiga, la escritora Marguerite Duras. Fue abanderada del movimiento conocido como nouvelle vague y además cantante. Murió a los 89 años en París.

20 de agosto

Jerry Lewis

Precursor de la comedia física o slapstick, que después llevaron a escena actores como Robin Williams y Jim Carrey, Jerome Levitch, mejor conocido como Jerry Lewis, hizo un tandem por décadas en cine, televisión, conciertos y grabaciones de discos c0n el también actor, Dean Martin. Lewis hizo más de sesenta películas entre las que destacan “El profesor chiflado”, adaptada posteriormente por Eddie Murphy; “El Rey de la comedia”, junto a Robert De Niro y de Martin Scorsese y “Max Rose”, su última aparición en la gran pantalla en 2016. El comediante murió en su casa de Las Vegas a la edad de 91 años producto de una enfermedad cardíaca terminal.

19 de septiembre

Jake LaMotta

Considerado un bully y alguien que creció entre hampones, LaMotta fue un boxeador estadounidense de ascendencia italiana que hizo fama en el cuadrilátero por su furia y coraje. Llegó a ser campeón en la categoría de los pesos medios y luego de colgar los guantes ingresó al mundo del entretenimiento. Su vida dio pie a la película Raging Bull (Toro Salvaje) dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, ubicada entre los mejores largometrajes de deportes de todos los tiempos.

28 de septiembre

Hugh Hefner

Fundador de una de las revistas para adultos más famosas del mundo: Playboy, “Hef”, como era apodado coloquialmente, hizo de la revolución sexual a mediados de los cincuenta una próspera industria. Pese a que tuvo múltiples relaciones con “conejitas”, se casó tres veces, la última con la modelo de entonces 26 años, Crystal Harris, Hefner tenía 85 entonces. Fue productor y protagonista de series de TV, entre ellas la transmitida por el canal E, “Girls of the Playboy Mansion”. Amasó una gigantesca fortuna que ahora disfrutan su viuda y cuatro hijos.

2 de octubre

Tom Petty

Autor e intérprete de temas como “Free Fallin”, “Runnin’ down a dream” y “You dont know how it feels”, Petty ingresó al Olimpo del rock and roll junto a su banda Tom Petty and the Heartbreakers. Vendió más de ochenta millones de discos a nivel mundial y en 2002 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Murió de un infarto a los 66 años de edad en Los Ángeles.

20 de octubre

Federico Luppi

Uno de los actores mas prolíficos del cine argentino. Llegó a participar en más de cien películas para cine y televisión en Argentina y España. Considerado el antecesor de Ricardo Darin, Luppi fue el predilecto de directores como Adolfo Aristarain: Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo, Lugares comunes y de Guillermo del Toro: Cronos, El espinazo del diablo y El laberinto del fauno. Ostenta el récord de ser el argentino con más premios Cóndor de Plata al mejor actor con seis. Falleció a los 81 años de edad en un centro hospitalario de Buenos Aires tras no recuperarse de un hematoma en la cabeza que sufrió en abril.

21 de octubre

Freddy Galavis

El actor de teatro y televisión falleció a la edad de 76 años en el Hospital Universitario de Caracas a raíz de una complicación posterior a una intervención quirúrgica. El oriundo de Barquisimeto participó en telenovelas como Luisana Mía, La inolvidable, Viva la pepa, Ciudad bendita, Juana la virgen, La invasora, Mariú y su más reciente, ¿Vieja yo?, en 2008. También era recordado por intervenir en un comercial de una conocida sopa instántanea con la frase que se hizo popular: “A la mía que le pongan huevo”.

22 de octubre

Roberto Lamarca

El famoso actor venezolano conocido por su papel del “doctor Valerio” en la telenovela “Por estas calles” murió debido a una complicación respiratoria a los 57 años. Lamarca debutó en la televisión a la edad de siete años y desde entonces labró su leyenda en producciones como El Desprecio, Contra Viento y Marea, El País de las Mujeres y la última en la que trabajó, Entre tu amor y mi amor en 2016.

16 de noviembre

Adrián Guacaran

“El niño que le cantó al Papa” dejó de existir como consecuencia de una insuficiencia renal a la temprana edad de 44 años. Guacarán, quien trabajaba en la Asamblea Nacional, quedó marcado en la cultura popular venezolana en 1985 cuando le cantó el tema “El Peregrino” al Papa Juan II en Ciudad Guayana. De “El Peregrino” se llegaron a vender hasta 100 mil copias. Hasta su último suspiro, la familia de Guaracán estuvo clamando por medicamentos.

16 de noviembre

Blanquito Man

Luego de batallar por años contra un cáncer de colon, el cantante de la banda “King Changó”, falleció a la edad de 42 años en un hospital de Nueva York. Diagnosticado en 2014, José Andrés Blanco se dedicó a curarse por todas las vías, pero al final cedió ante la progresiva enfermedad. Será recordado por los temas “Sin Ti”, “Confesión” y “Brujería”. Blanquito Man era además diseñador gráfico y creó el logo del equipo de beisbol de Grandes Ligas, Marlins de Miami.

19 de noviembre

Charles Mason

Emblema de la locura, la violencia y lo macabro. Mason fue uno de los criminales con mayor notoriedad en los Estados Unidos debido a su constante exposición en los medios. A comienzos de los setenta fue el responsable de una de las masacres más cruentas en suelo norteamericano, en ella murió la actriz Sharon Tate, para entonces esposa del cineasta, Roman Polanski. Paradójicamente, Mason tenía un clan de seguidores y miles de admiradores que le enviaban cartas a la cárcel donde se encontraba recluído. Sentenciado a cadena perpetua, falleció en cautiverio a la edad de 83 años. La estrella de rock Marilyn Mason, escogio ese nombre simbolizando lo más bello (Marilyn Monroe) y horrible de su país (Charles Mason).

21 de noviembre

David Cassidy

Se convirtió en uno de los ídolos adolescentes más famosos de la cultura pop de la década de los setenta al interpretar a Keith Partridge en la serie de T.V. “La Familia Partridge”. Tuvo una modesta carrera como músico llegando a tener varios hits como “Cherish” y “I Think I Love You”. Falleció a los 67 años de edad, en un hospital de Florida, donde había ingresado para recibir un transplante de hígado.

