El Mañanero de hoy #17Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL FRENTE AMPLIO VENEZUELA LIBRE (FAVL) acordó aumentar, articular y darle orientación política a la protesta social cívica, constitucional y no violenta, con miras al 10 de enero de 2019, cuando vence el período constitucional de Nicolás Maduro y se inicia uno nuevo para el cual no reconoce que exista un presidente electo.
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La generación del hambre
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Frente Amplio acuerda convocar protestas para el 10E
Humano Derecho con: Eduardo Torres, representante del Centro para la Paz y los Derechos Humanos Padre Luís María Olaso de la UCV
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“Que vaya a las cárceles y vea cómo funciona ahí el poder. Que vaya a hablar con los presos políticos. Y, si puede, que vaya y le pregunte al Embajador de Rusia en Venezuela de qué sirve exhibir unos bombarderos en un país donde la gente se está muriendo de hambre”, Henrique Capriles a Michelle Bachelet #16Dic.
Precio de
es @BarrilVenezuela $50.96 base a WTI de $51.48
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