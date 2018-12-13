El Mañanero de hoy #14Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #14Dic: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es13 diciembre, 20183min2

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mañanero vespertino La cita

“Nosotros nos ponemos a la orden de la justicia, pero lo que no queremos es que nos envíen a Venezuela, un país donde se nos va a torturar”, Claudia Patricia Díaz Guillén, ex enfermera de Chávez #13Dic.

Precio de @BarrilVenezuela es $52.24 base a WTI de $52.77

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