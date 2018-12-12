Murió Nelson Martínez, expresidente de Pdvsa detenido en la Dgcim - Runrun

NELSON MARTÍNEZ, EX PRESIDENTE DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A., murió este miércoles 12 de diciembre en las instalaciones del Hospital Militar, en Caracas.
La información fue confirmada por el expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, a través de su cuenta en Twittter. Ramírez expresó su indignación ante el fallecimiento de Martínez que murió bajo custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Ramírez dijo el 8 de diciembre que el cuadro clínico de Martínez es producto de una afección cardíaca y denunció que el presidente Nicolás Maduro conocía su estado de salud. “Murió Nelson Martínez, secuestrado por Nicolás Maduro y su Fiscal, durante un año. Lo maltrataron y le negaron su derecho a todo, incluso a la vida. Nelson era un excelente profesional y un patriota en la derrota del Sabotaje. Vaya mi sentimiento y solidaridad a su esposa e hijas”, escribió.
La periodista Sebastiana Barráez indicó en su cuenta en Twitter que Martínez lo habían operado del corazón, pero estando detenido no le permitieron ningún chequeo médico. Se le contaminó una válvula del corazón y le dio una septicemia con falla renal, hepática, cardíaca, cerebral y circulatoria. Los médicos le habían dicho a los familiares que no sobreviviría porque estaba muy complicado.
Nelson Martínez fue presidente de Pdvsa y fue detenido en noviembre de 2017 acusado de participar en una trama de corrupción en la firma de un contrato de refinanciamiento de deuda de la empresa Citgo, por eso, le imputaron los delitos de peculado doloso y concierto de funcionario con contratista. Además, se le acusa por incumplimiento al régimen de seguridad de la nación. Asimismo, se le acusa de uso indebido de sistemas de información y daños a la industria petrolera.
*Con información de El Pitazo
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