El Mañanero de hoy #12Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #12Dic: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es11 diciembre, 20184min2

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LOS DJ CONOCIDOS COMO LOCOTRÓN Y CARA DE LÁPIZ organizan las fiestas todos los fines de semana en el barrio Nuevo Horizonte, al noroeste de Catia, Caracas. Son temidos por la comunidad porque al caer la madrugada, luego de varios tragos y otras sustancias, buscan peleas y se entran a golpes con quien sea. Así lo asevera Luz Pérez, tía de Jesmil Jaimes Narváez, de 21 años. Sin embargo, los vecinos no dejan de asistir a las rumbas.

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“En el modelo económico yo tengo ciertas críticas a las decisiones que en algún momento se tomaron porque yo soy una persona que cree en el mercado, en la propiedad privada, en el sector privado”, gobernador de Carabobo Rafael Lacava #11Dic.

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