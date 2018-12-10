El Mañanero de hoy #11Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

LA OPOSICIÓN PREPARA EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA. El Frente Amplio Venezuela Libre, que agrupa a las principales fuerzas políticas y sociales que adversan al gobierno de Nicolás Maduro, se trazó como meta elaborar un proyecto de desarrollo nacional que recoja los puntos coincidentes de los distintos planes impulsados por partidos, gremios, sindicatos y demás organizaciones de la sociedad civil.
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“A pesar del amedrentamiento y el chantaje, los venezolanos dejaron sola a la dictadura con su farsa electoral. No saben cómo esconder la casi inexistente participación de hoy. Señora Lucena, usted es una vergüenza, se irán del poder; la transición viene. Estamos decididos a cambiar”, diputado Julio Borges #10Dic.
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