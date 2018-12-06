El Mañanero de hoy #7Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #7Dic: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es6 diciembre, 20183min2

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FUNCIONARIOS VENEZOLANOS buscan reunirse con el Banco de Inglaterra para discutir la repatriación de lingotes de oro valoradas en 550 millones de dólares que están en bóvedas de la institución británica, dijeron fuentes a Bloomberg. El pedido podría ser negado por el Parlamento Británico, al que el banco solicita negar por las sanciones impuestas por EEUU.

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“Se nos ha hecho saber que han procurado tomarle fotografías y videos a Juan Requesens porque, como suele ocurrir cada vez que hay una audiencia de derechos humanos, ellos pretenden mostrar ante el mundo que aquí en Venezuela se respetan los derechos humanos”, diputado Juan Miguel Matheus #6Dic.

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