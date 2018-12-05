El Mañanero de hoy #6Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #6Dic: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es5 diciembre, 20184min2

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VARIAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES iniciaron los preparativos para las elecciones de concejales pautadas para este domingo 9 de diciembre. Serán 150 mil funcionarios de seguridad los que estarán desplegados como parte del Plan República y mil fiscales del Ministerio Público. Además, el material electoral fue entregado este miércoles a todos los centros de votación.

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“[Hay que] pasar a la ofensiva y salir del desconcierto. Con desconocimiento de Maduro, nacional e internacionalmente. Huelga general en la calle, junta de transición y FANB amparadas en el artículo 328 de la constitución. Todos en una sola dirección”, diputado Américo De Grazia sobre la próxima junta directiva de la AN #5Dic.

Precio de @BarrilVenezuela es $52.45 base a WTI de $52.98

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