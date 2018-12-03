El Mañanero de hoy #4Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL GOBIERNO PUBLICÓ ESTE LUNES nuevos precios regulados para 29 productos de primera necesidad que fueron acordados tras sostener mesas de trabajo con representantes de 52 empresas.
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Presidente de Turquía se ofrece a cubrir las necesidades de Venezuela
CAF analizará entregar préstamo a Venezuela por $500 millones sin aval de la AN
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Gobierno publica precios acordados para 29 productos
Los Runrunes de Bocaranda de hoy 04.13.2018: ALTO: Una reunión
Los Runrunes de Bocaranda de hoy 04.13.2018: MEDIO: Toma de posesión
Los Runrunes de Bocaranda de hoy 04.13.2018: BAJO: Variopintas
Precio de @BarrilVenezuela es $52.78 base a WTI de $53.32
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