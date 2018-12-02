El Mañanero de hoy #3Dic: Las 4 noticias que debes saber - Runrun

JULIO BORGES, DIPUTADO Y EXPRESIDENTE de la Asamblea Nacional, aseguró que el “asesinato” de Fernando Albán no quedará impune; y que la justicia internacional se encargará de que los responsables paguen por dicho crimen. Por tal motivo informó que esta semana el caso de la muerte del concejal de Primero Justicia será uno de los puntos a tratar en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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