El Mañanero de hoy #3Dic: Las 4 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #3Dic: Las 4 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es2 diciembre, 20183min7

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JULIO BORGES, DIPUTADO Y EXPRESIDENTE de la Asamblea Nacional, aseguró que el “asesinato” de Fernando Albán no quedará impune; y que la justicia internacional se encargará de que los responsables paguen por dicho crimen. Por tal motivo informó que esta semana el caso de la muerte del concejal de Primero Justicia será uno de los puntos a tratar en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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“La derecha dice sus cosas, esa derecha malinche y traidora. Que digan lo que sea, es un honor que la derecha me ataque y es un honor contar con la solidaridad de ustedes”, presidente Nicolás Maduro sobre el rechazo que recibió en su visita a México #2Dic.

Precio de @BarrilVenezuela es $52.51 base a WTI de $53.04.

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