Califican sentencia del TSJ contra elecciones de la UC como la negación de la justicia - Runrun

*Marlon Díaz dijo que desconocerá el dictamen que nombra a Jessica Bello como presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo

**Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia sostuvo que la sentencia se produjo sin ni siquiera un juicio

***Este viernes 30 se llevará a cabo el primer Consejo Universitario ampliado con Díaz a la cabeza

ASÍ COMO HIZO EN MARZO DEL AÑO PASADO el diputado Julio Borges con la sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia que anulaba las competencias de la Asamblea Nacional, Marlon Díaz, el juramentado presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, rompió el dictamen emanado por el máximo tribunal del país que declara a la candidata Jessica Bello como principal autoridad de la FCU.

“Nosotros tenemos las actas y las actas representan la voluntad estudiantil, esta sentencia no vale más que la autonomía y la voluntad por un cambio universitario. Ya no es un ataque contra Marlon Díaz, es un ataque contra la universidad”, dijo Díaz a las afueras de la UC flanqueado por estudiantes con carteles que decían “Fuera Lacava de la UC” y “Justicia Marlon Díaz”.

Díaz aseguró que seguirá trabajando y no se detendrá a evaluar eventuales escenarios posterior a la sentencia del TSJ. Este jueves, el Comité Ejecutivo de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, presidentes de centros de estudiantes, delegados y consejeros universitarios, instalaron el primer Consejo Directivo de la FCU. Fue el primer encuentro formal de Díaz con su tren ejecutivo. “Seguiremos trabajando por los estudiantes, este viernes 30 hay Consejo Universitario de la FCU y la universidad presidido por mi donde las autoridades se pronunciarán”.

El pasado martes 27, la Sala Electoral del TSJ por medio de la sentencia 102 declaró que la presidencia de la FCU corresponde a Jessica Bello Barreto, quien introdujo un amparo cuestionando los comicios del pasado 14 de noviembre en los cuales resultó electo Díaz. “Sabemos que triplicamos la votación y eso significa que la mayoría del Comité Ejecutivo de la FCU es de nosotros”, dijo el estudiante carabobeño.

En esa jornada comicial, Díaz y demás factores de la oposición acusaron al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, de promover la violencia luego que robaran material electoral, detonaran bombas lacrimógenas e hirieran a estudiantes.

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, sostuvo que la sentencia del TSJ que anula las elecciones de la UC es la negación del derecho. “En primer lugar, la sentencia es solo dispositiva porque no se ha publicado. Como ya es costumbre con este tipo de dictámenes polémicos el TSJ no publica las sentencias y priva a la opinión pública de evaluar la base jurídica de la misma. La Sala Electoral ha recibido apenas 59 casos este año, cómo se explica que no tengan las sentencias al día”.

El abogado constitucionalista indicó que el TSJ admite un amparo autónomo sin llevar a cabo una audiencia, escuchar a la otra parte ni evaluar las pruebas. “Por naturaleza, los amparos tienen un carácter restitutivo. Esto significa que en todo caso las cosas deberían volver a ser como eran antes de la elección, pero en esta oportunidad se le dio una naturaleza constitutiva”.

Asimismo, dijo que la velocidad con la que actúa el TSJ en situaciones para beneficiar a una tendencia es increíble. “Las elecciones que fueron apenas el 14 de este mes y dos semanas después se declara con lugar al amparo. En el caso de los diputados electos en la Asamblea Nacional por el estado Amazonas ya han pasado tres años y todavía no ha habido una decisión”.

Dijo que el gobierno chavista se jacta de ser el que más ha construido universidades, pero ninguna con autonomía.

En declaraciones al diario El Carabobeño, Pablo Aure, secretario general de la UC, dijo que una cosa son las elecciones de gobierno y otras de co-gobierno. El presidente de la FCU es electo a través de estas primeras y las autoridades universitarias no lo proclaman ni lo juramenta. “Es inexplicable que no hayan obtenido ninguno de los cargos de co-gobierno y pretendan hacernos creer que la candidata apoyada por el gobierno ganó las elecciones”.

