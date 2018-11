El Mañanero de hoy #29Nov: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL CAMINO DE 15 MINUTOS DENTRO DEL FUNICULAR DA LA SENSACIÓN de estar dejando atrás el caos y la crisis capitalina. El verde va cubriendo el ambiente y el sol comienza a caer entre las nubes de una Caracas que luce muy diferente a cuando las instalaciones de este teleférico fueron inauguradas en 1956. Fecha que ahora le da nombre al bar-restaurante ubicado en la cima del cerro el Ávila que sólo es posible visitar con reservación previa y una considerable suma de dinero en la cuenta bancaria.

El bar de lujo del Ávila es un “Waraira de pocos”

“Que si a Alejandro Andrade lo condenaron a diez años de prisión (…) Yo conocía a Andrade el de El Valle, al de Miami no lo conocí, a ese lo conocieron otros. El de El Valle no debió haber traicionado nunca a Chávez, para ser chavista no debes ser corrupto”, Diosdado Cabello, presidente de la ANC #28Nov.