Los Runrunes de Bocaranda de hoy 11.12.2018: MEDIO: Rusia - Runrun

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Los Runrunes de Bocaranda de hoy 11.12.2018: MEDIO: Rusia

Nelson Bocaranda Sardi12 diciembre, 20183min71

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MEDIO

LEAN MIS LABIOS:

La información viene en el análisis que el prestigioso diario inglés “Financial Times” hizo de la urgida visita de Nicolás Maduro a Moscú. En la reunión organizada apresuradamente entre los ministros de Defensa de ambos países tras las conversaciones entre Maduro y Putin, Rusia acordó que su fuerza aérea y su armada continuarán usando los puertos y aeropuertos de Venezuela. Pero mientras el ministro de la Defensa de Venezuela utilizó la conferencia de prensa para sugerir que Rusia podría “ayudar al país sudamericano a modernizar su equipo militar”, su homólogo ruso se centró en “intercambiar delegaciones” y en “proyectos educativos conjuntos”. En noviembre pasado, Moscú acordó reestructurar $ 3,150 millones de deuda de Venezuela con Rusia, días después de que las agencias de calificación internacionales dijeran que el país había incumplido sus obligaciones por un valor de $ 60 mil millones. Rusia está dispuesta a continuar aprovechando el vasto petróleo de Venezuela pero no va a dejar que sus buenas inversiones se pierdan.

LO QUE VIENE: 

Continúo hablando con productores agropecuarios. Piensan que con las últimas medidas acabarán con la producción bovina en 2019. No tienen posibilidad de recuperar la producción de pollo, huevos y cerdo. No hay planta de fertilizantes ni dinero para importarlos. La demanda por productos está a un tercio de lo acostumbrado. Hambre pareja ante el “diseño” de la destrucción de la producción en el país. En medio de la escasez -hasta de dinero sin valor de respaldo y que cada día pierde hasta la tercera parte de este- empiezan a pagar salarios y bonos con el inexistente Petro y lo peor, Miraflores te cobra una comisión por transformarlos en bolívares.

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