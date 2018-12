Los Runrunes de Bocaranda de hoy 13.12.2018: BAJO: Nelson Martínez - Runrun

BAJO

OTRO MUERTO, PERO ROJO:

Si con el caso del ¿asesinado? Concejal Fernando Albán del que el régimen insiste en la no creíble tésis del suicidio no fuera suficiente, hace un par de días muere en extrañas circunstancias en el Hospital Militar otro preso del gobierno de Maduro: el ex presidente de CITGO y PDVSA y exministro de Petróleo Nelson Martínez. Las interrogantes son muchas, casi tantas como el caso de Alban. ¿Qué hízo el juez? ¿Por qué no se había abierto el debido proceso contra Martínez?¿Por qué no se había atendido su necesidad de ser ingresado a una clínica viendo su estado de salud? ¿Fue muy tarde su traslado al Hospital Militar? ¿Murió efectivamente el dia que se informó? ¿Por qué no permiten hablar a su familia?. ¿Será el último en sufrir este trato? ¿Qué mas podemos esperar mas de los otros detenidos que fueron figuras importantes de PDVSA y CITGO?.

En un detallado trabajo periodístico del portal de Juan Carlos Zapata, @KONZAPATA, que copiamos mas abajo, se da cuenta de la historia de Nelson Martínez, hombre de absoluta confianza de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y las coincidencias de estar al frente de diversos trabajos en la industria petrolera venezolana en momentos en que se cuestionan decisiones, arreglos, asociaciones y compromisos que arrojan demasiadas suspicacias. Hay que destacar la cercana relación de Martínez con el Presidente Maduro y la Primera Combatiente a través de los años que estuvo al frente de CITGO y otras empresas ligadas a PDVSA. Martínez facilitaba los aviones de la empresa estadounidense propiedad del gobierno de Venezuela para sus viajes, asi como de otros personeros de ambos gobiernos de Chávez y Maduro. Igualmente su flota aérea traía invitados desde Estados Unidos y el mundo para agradar a Chávez (y al mismo Nicolás) como Sean Penn, Danny Glover, Ed Asner, Oliver Stone, Naomi Campbell, Michael Moore, Don King, Noam Chomsky, Mark Weisbrot, Jeremy Corbin, y Joseph Stiglist. La gama de sus actividades era amplia, desde premios Nobel hasta artistas de todo pelambre y mafiosos del boxeo, no sin olvidar a los chuletes como Ramonet, Iglesias, Monedero y el expresidente Zelaya quien dispuso de una aeronave como secretario de PetroCaribe. La flota de Citgo sirvió para llevar a los jerarcas rojos a diferentes puntos del globo desde la India hasta Bielorusia, desde Paris hasta Costa de Marfil. Copio parte de su trabajo para complementar la historia del segundo muerto importante del régimen de Maduro bajo prisión de los dos servicios de inteligencia, uno político, SEBIN, y otro político-militar. DGCIM.

Según KonZapata, en una nota publicada el 6 de diciembre de 2017: “La mañana del 30 de noviembre, las fuerzas de seguridad arrestaron al ex ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, y al también recién destituido presidente de PDVSA, Nelson Martínez. La operación se hace en el marco de una investigación de corrupción vinculada a la estatal petrolera, por la que ya han sido aprehendidos 65 funcionarios. Torino Capital advierte que las acusaciones contra ambos funcionarios podrían tener implicaciones significativas en potenciales disputas legales a futuro entre el gobierno venezolano y los tenedores de bonos. Las autoridades acusan a Martínez de estar en conocimiento de una operación de refinanciamiento de deuda llevada a cabo en Citgo, en la que se ofrecía como colateral los activos de la filial y que no contaba con el aval del presidente de la República, lo cual fue catalogado por la Fiscalía como un delito. “Al alegar que la entidad (PDVSA) requiere autorización del gobierno nacional para refinanciar su deuda, el Fiscal General de la República estaría otorgando base al argumento de que no existe separación real entre PDVSA y sus filiales, por un lado, y el gobierno, por el otro”, explica la firma. Esta interpretación podría facilitar pruebas para los acreedores de que PDVSA y Citgo son alter egos del gobierno venezolano, lo que eleva la vulnerabilidad de sus activos ante un posible embargo en el contexto de una disputa con el Estado venezolano. El banco detalla que la relación entre Citgo Petroleum y sus dueños está regulada por la ley de Delaware, para la cual no es necesaria la autorización de los accionistas para obtener financiamiento; entre tanto, la relación entre PDVSA y su propietario (la República) se rige por la ley venezolana, que exime a PDVSA de la prohibición de usar activos como colateral. “La capacidad de los tenedores de presionar al gobierno venezolano en caso de una disputa legal dependerá de su habilidad para probar que las entidades a través de las cuales el país posee activos son alter egos de PDVSA o del Estado venezolano”, señala el texto.

Añade que, si un tribunal puede establecer que no existe una identidad separada entre la compañía y sus accionistas, entonces estos últimos pueden ser responsables por la deuda de la corporación. Ciertamente, la insistencia por parte del gobierno en que el Ejecutivo debió autorizar el refinanciamiento de la deuda de Citgo, al punto de perseguir legalmente a los miembros de la junta directiva responsables de la emisión, podría sugerir que considera los bienes de la compañía como propios, los directores como funcionaros públicos y que circunscribe las actividades de la entidad.

“El hecho de que la designación de Asdrúbal Chávez el 22 de noviembre como presidente de Citgo haya sido anunciada directamente por el presidente Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter soporta aún más el argumento de que el gobierno nombra directamente a los miembros de la junta directiva”, indica la firma.

En otro trabajo de investigación de @KonZapata . realizado por Orlando Zamora, titulado “Las conexiones geográficas de Nelson Martínez con los grandes sucesos de PDVSA” relatan la trayectyoria del ingeniero fisico-químico que fuera presidente de Citgo y de PDVSA asi como ministro de Petróleo. En este se puede apreciar la variedad de cargos de confianza que tuvo Martínez bajo Chávez y Maduro

Aquí el texto del reporte de @KonZapata:

De larga carrera petrolera, supo prepararse técnicamente en diversas naciones del mundo para esperar, cuan bateador designado, el turno clave. Este ocurre en medio del conflicto surgido en el interior de la empresa en 2002, al ser despedidos más de 20.000 empleados, a quienes no les gustó el precipicio que se avizoraba para PDVSA.

Martínez se convierte así en una ficha de primer orden, después de Rafael Ramírez Carreño, en la “retoma patriótica” de la corporación, y lidera la pronta reanudación y normalización de la refinación y transporte de la limitada producción de hidrocarburos en 2003. Luego, en 2004, es nombrado presidente de PDVSA-GAS.

Entre marzo de 2005 y julio de 2006 se muda a Londres con el cargo de Director General de PDVSA en el Reino Unido. Dos meses antes de partir de esa ciudad, en mayo de 2006 en el Candem Centre de Londres, el presidente Hugo Chávez le ofrece al alcalde de la capital del Reino Unido, Ken Livingtone, el suministro de combustible barato a los londinenses más pobres. El acuerdo se mantuvo hasta la elección de un nuevo alcalde que renunció a tales donacione

En febrero de 2007, Martínez ya está en Quito donde ocupa el cargo de Director Gerente de PDVSA Ecuador hasta el mes de agosto de 2007, antes de partir a su nuevo destino, dejando muy avanzado el acuerdo para construir una gran empresa mixta entre PDVSA Ecuador, que aporta el 49% de las acciones, unos 15 millones de dólares, y Petroecuador con el 51% restante, que cede para ello una suma similar. El pacto se firma el 15 de agosto de 2008.

Por otro lado, Venezuela se compromete a entregar casi los 3.000 millones de dólares para culminar en Manabí, Ecuador, la refinería Eloy Alfaro Delgado. Para ayudar al país de Rafael Correa se desincorporó un taladro del campo venezolano Tomoporo y al cual se le suma otro más. Ambos llegan a Ecuador en septiembre de 2007, todo aprobado por el ministro Rafael Ramírez. El 26 de ese mismo mes y año, el canciller de Ecuador obtiene de Bandes 5 millones de dólares no reembolsables para equipar un canal de TV con el fin de democratizar la información en Ecuador.

En agosto de 2007, Nelson Martínez es nombrado Director Ejecutivo de PDVSA América S.A., creada en el 2006 con la finalidad de realizar proyectos energéticos petroleros, eléctricos, fideicomisos, fortalecer economías locales, obras sociales. Son filiales de este holding las respectivas PDVSA de Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Caribe, Petrocaribe, Cuba, Nicaragua etc. Desde allí coordina la edificación in situ de las refinerías de:

Uruguay por 600 millones de dólares;

Ecuador 2.940 millones de dólares;

las plantas eléctricas de

Bolivia de 115 millones de dólares

y Uruguay por 10 millones de dólares.

En junio de 2010 se inaugura en Bolivia una planta termoeléctrica, dotada de cuatro turbinas suecas a gas, situada en el municipio Entre Ríos en Cochabamba a un costo de 60 millones de dólares.

Se le suministra a Bolivia una torre de perforación de 2.000 HP. En tierra de Evo Morales también se realizan proyectos eléctricos en Cobija y Trinidad para poblaciones aisladas.

Se procede a la distribución de bombillos en Ecuador, agradecidos por el presidente Correa, quien ofreció cubrir los gastos de transporte y el gobierno venezolano, generoso, no lo aceptó.

En 2010, el Informe de Gestión Anual de PDVSA enumera un conjunto de donaciones realizadas por PDVSA Ecuador en la isla de ese país llamada Puná, todo en el marco del “Proyecto Exploratorio Bloque IV”. Por ejemplo, se publica y distribuyen 7.000 ejemplares de la colección “Valores, Inglés y de Computación” para estudiantes de todas las escuelas de esa isla. Se edita otra publicación que fomenta el rescate histórico de la isla Puná. Se inaugura una sala de computación con acceso a internet en la escuela de Campo Alegre. Se repara una escuela en la comunidad de Agua Piedra en la referida isla.

El 13 de junio de 2009 inaugura en Dominica la planta almacenadora Waitukubuli.

En el 2007 se moderniza la Refinería Camilo Cienfuegos en Cuba y se edifica en Nicaragua la refinería el Supremo Sueño de Bolívar.

Posteriormente, desde el mayo de 2011 y hasta mayo de 2013, Nelson Martínez dirige PDVSA Argentina, país donde Venezuela realizó ventas masivas de combustible a la empresa eléctrica Cammesa, por 150 millones de dólares, dada la profunda crisis energética causada por el ministro Julio De Vido. Se sabe que en ese periodo Venezuela registró elevadas pérdidas, duplicó el pago de fletes marítimos, porque los primeros buques de fuel oil y diesel arribados allí no cumplían con los estándares o patrones de las plantas eléctricas argentinas y hubo de adquirir en otros países combustibles que reunieran las condiciones particulares de esas plantas, decisiones adoptadas desde Caracas.

También, Hugo Chávez le prestó a ese país entre el 2005 y 2008 alrededor de 5.600 millones de dólares. Se construye planta de regasificación de GNL, en la que PDVSA Argentina tiene el 60% de las acciones. En el Astillero Río Santiago se construyen los buques Eva Perón y el productero C-80. Estalla luego el caso del maletín de Guido Antonini Wilson.

En Brasil nunca se construyó por impago en divisas la frustrada refinería Abreu e Lima.

Su último y más importante destino antes de ser nombrado Ministro fue dirigir Citgo Holding INC en los EE.UU., a partir del 23 de mayo de 2013 y hasta diciembre de 2016, período nefasto para esa corporación, ya que estando altamente endeudada en más de 3.000 millones de dólares por bonos emitidos para aliviar los males a su matriz PDVSA, se deja arrastrar por nuevas decisiones financieras muy comprometedoras.

En efecto, el recién concluido año marca la total hipoteca de una de las empresas líderes en la distribución de gasolina en el territorio estadounidense, en virtud de que tuvo que dar en garantía prendaria de primer grado el 50,1% de sus acciones a los nuevos tenedores de bonos 2020 de PDVSA, suscritos y emitidos bajo los acuerdos de canje de las obligaciones con vencimientos en este 2017. El restante 49,9% de las acciones de la empresa, que en ese momento, repetimos, era dirigida por el actual ministro de Petróleo y Minería Nelson Martínez, fue dado en garantía del préstamo concedido por la corporación rusa Rosneft.

No cabe la menor duda de las coincidencias de la presencia del ministro petrolero como testigo de primera línea de los grandes eventos y sucesos corporativos que han marcado la triste historia de PDVSA en los últimos 14 años.”

https://konzapata.com/2017/01/las-coincidencias-geograficas-del-ministro-nelson-martinez-con-los-grandes-sucesos-de-pdvsa.

Martínez trabajó en PDVSA desde 1995 bajo las presidencias de Luis Giusti, Roberto Mandini, Héctor Ciavaldini, Guaicaipuro Lameda, Gastón Parra Luzardo, Alí Rodríguez Araque, Rafael Ramírez Carreño y Eulogio del Pino hasta que fue designado presidente de la empresa por el corto período de agosto a diciembre de 2017.

