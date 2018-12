Los Runrunes de Bocaranda de hoy 06.12.2018: ALTO: En Rusia - Runrun

ALTO

A RUSIA CON AMOR:

Dicho por uno de sus colaboradores, el presidente Maduro trató por varios días de conversar con el presidente ruso Vladimir Putin que asistía en Buenos Aires a la Cumbre del G20. Tras conectarse con funcionarios cercanos a Putin solicitó hacer de emergencia una reunión multisectorial en Moscú. Allí participará en el cierre de la Comisión de Alto Nivel Rusia-Venezuela para como dijo “el objetivo será fortalecer los lazos en todos los sentidos con las potencias emergentes del mundo”. El embajador Carlos Faría montó las reuniones aceleradamente. Ya antes, en las últimas semanas, había visitado Rusia el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, y el ministro de Comercio Exterior Jesús Faría , hermano del embajador actual, buscando nuevos negocios pero básicamente préstamos frescos poniendo en garantía mas concesiones de explotación petrolera. Rodríguez anunció en su momento que los rusos estarían interesados en invertir en su estado: “Estamos abriendo nuevos mercados a nuestras industrias mirandinas, nuestras potencialidades son el turismo, la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología, queremos ponerla a tono para apoyar el Plan de Recuperación Económica”. El gobernador fue enfático al decir que en su gira, que incluyó China y Turquía, se realizaron “mesas de negocios por mas de 132 millones de Petros”. La realidad, con esta apresurada e imperiosa visita de Nicolás a Moscú es que se perfila un difícil escenario económico y financiero para el 2019 si no es que ya cabalgamos en él. Maduro no consiguió la línea de crédito que esperaba con la visita apenas un par de semanas atrás de Igor Sechin, jefe de la petrolera rusa Rosneft. El portal Aporrea, con muy buenas fuentes dentro del gobierno, describía así la razón del viaje de Sechin: “… para reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y quejarse por los retrasos en los envíos de crudo diseñados para pagar préstamos, comentaron el sábado dos fuentes con conocimiento de la conversación. La visita, que no fue informada públicamente, es una de las señales más claras de tensión entre Venezuela y Rusia, uno de sus acreedores clave. En los últimos años, Moscú se ha convertido en el prestamista de último recurso de Venezuela. El gobierno ruso y Rosneft han entregado al menos 17.000 millones de dólares en préstamos y líneas de crédito a Caracas desde 2006, según cálculos de Reuters. La petrolera estatal PDVSA está pagando casi todas esas deudas con petróleo, pero una crisis en esa industria petrolera la ha dejado en problemas para cumplir sus obligaciones.

