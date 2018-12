Los Runrunes de Bocaranda de hoy 04.13.2018: MEDIO: Toma de posesión - Runrun

MEDIO

¿MÉXICO LINDO?:

Copio este segmento del Informe Otálvora que está en su totalidad en Runrun.es; “Los partidarios de Andrés Manuel López Obrador intentaban convertir su toma de posesión como presidente de México en una suerte de convención de la izquierda castrista del continente con la realización de una sesión del Foro de São Paulo. aparte de la invitación a Nicolás Maduro que generó críticas en México. Entre los invitados al evento se encuentraban, entre otros, la expresidente argentina Cristina Kirchner, la cúpula de las FARC colombianas y el destituido presidente de Honduras Manuel Zelaya quienes se unirían a Evo Morales y al cubano Miguel Díaz-Canel. Kirchner, quien para ausentarse del país debe obtener autorización del tribunal que actualmente la enjuicia por corrupción, desistió de viajar a México. Los jefes guerrilleros colombianos Rodrigo Londoño y Rodrigo Granda recibieron autorización del tribunal de “justicia especial” para salir de Colombia y se aprestaban a viajar a México pese a que sobre Granda penden ordenes de captura internacional por secuestro y terrorismo. El cambio en la política exterior mexicana, a partir de ya, se da como un hecho en diversas cancillerías del continente. El envío de un embajador a Caracas, violando los acuerdos del Grupo de Lima, pudiera ser uno de los pasos de la cancillería de AMLO”.

Por cierto, ante la angustia de que la presencia de Maduro enturbiara la toma de posesión en la sede del Congreso de México, el venezolano acordó con el mexicano no asistir a ese acto pero si estar presente en el almuerzo oficial como nuevo mandatario mexicano. Así lo reveló en su twitter el ex ministro de Finanzas de Chávez Rodrigo Cabezas. La pancarta dentro del Congreso declarando no grata su presencia mas los abucheos a su llegada, que Maduro los recibió saludando como si fueran aplausos, fueron los dos puntos principales de su ràpida presencia en suelo mexicano. Una especie de “·pisicorre”. Se llevó a los ministros Villeguitas de Cultura y Rodriguez de Información. Éste último declaró que la receptividad para con Maduro había sido “apoteósica” y el primero hizo entrevistas con su celular en apoyo a Nicolás con personajes como el expresidente Manuel Zelaya, el mismo que cobraba 25 mil dólares mensuales y usaba los aviones de PDVSA como secretario de PetroCaribe tras el golpe que lo derrocó de la presidencia de Honduras …

