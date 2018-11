Los Runrunes de Bocaranda de hoy 29.11.2018: MEDIO: A lo interno - Runrun

MEDIO

PIENSA MAL Y…:

Converso con una abogada que conoce muy bien los tras bastidores de la justicia roja rojita. Me apuesta que la decisión de la Sala Penal del rojo TSJ ordenando a la Universidad de Carabobo a reconocer el triunfo de la perdedora, Jessica Bello, en las elecciones de la FCU-UC donde ganó abrumadoramente Marlon Díaz, podría haber sido una maniobra del exgobernador Francisco Ameliach para endilgarle dicho atropello al gobernador Rafael Lacava su enemigo dentro del PSUV. Ameliach ha sido el cerebro tras las estrategias electorales rojas todos estos años, así que ninguna decisión sobre ese tema le es ajena. ¿No será que también quieren sacarlo del juego negociador con los Estados Unidos? Pareciera que hay varias guerras a lo interno, especialmente en cuanto a la indecisión en cambiar el rumbo de la hiperinflación que sigue en aumento mientras siguen dándole la “gasolina socialista” en el troglodita plan de recuperación económica.

EL DIÁLOGO:

Cuando muchos se sorprenden y buscan razones por las que los venezolanos denigren de cualquier diálogo entre la dictadura y los demócratas hay que entender una que ha sido de las causantes de ese escepticismo y vilipendio. Tenemos al menos tres lustros sin diálogo político, sin programas televisivos de participación a los que nos acostumbró la democracia venezolana desde 1958 hasta que llegó y se impuso la corrupta hegemonía comunicacional. La nueva generación de venezolanos no conoció lo que eran los diarios debates entre invitados en los canales RCTV, Venevisión, Televen y hasta VTV, cuando el rojo aún era incipiente. El no tener cultura del diálogo, de la confrontación democrática entre las fuerzas políticas del gobierno y la oposición que fueron la norma diaria en la “anterior república”, promueve recelo, suspicacia, prejuicio, desdén e insensibilidad cuando no frustración, incredulidad y hasta dudas en torno a cualquier encuentro entre quienes se oponen políticamente. Tras las enseñanzas de Chávez en miles de cadenas desde 1999 hasta 2013 denigrando, insultando, desprestigiando y sobre todo mintiendo en torno a quienes respetando las reglas de juego de la democracia lo enfrentaban como siempre había pasado en los 40 años anteriores. Lo que comenzó con una irreverencia bufa y chistosa de aquel frustrado actor de reparto, se trastocó muy rápido en un trapiche de las buenas costumbres, del buen trato al contrincante que observaba todas las reglas de juego mientras él lo engañaba y hacia burla de todos a quienes no le rieran sus chistes, sus inventos, sus locuras y sus enormes metidas de pata en la conducción del país. Bien se dijo muchas veces “de aquellos polvos vinieron estos lodos”. Retomando el curso, cuando tras los primeros seis años de la televisión en el país, 1958, comenzaba la democracia también comenzaban las tertulias, entrevistas, diálogos, conversaciones entre los políticos de turno, entre los gobernantes y los gobernados. Desaparecido ello nos vemos hoy enfrentados a censuras, autocensuras, miedos, exhortos rojos desde Conatel, presiones con las licencias de transmisión de los medios radioeléctricos o con la no entrega del papel a los periódicos, con el acoso a los portales críticos que dicen la diaria verdad bajo los ataques programados.

