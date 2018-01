@boonbar

¿Siente que no sabe cómo entrar en la modalidad de elecciones presidenciales cuando aún está procesando el duelo de una masacre transmitida por redes sociales? ¿Tiene la sensación de que pasan demasiados eventos al mismo tiempo? ¿Que no le da tiempo de digerir ni conmoverse con una tragedia cuando ya está ocurriendo otra? ¿Que se pasa del anuncio de medidas intrascendentes a otras que puede cambiar el destino del país?

La seguidilla de eventos que se sucedieron desde el 2 hasta el 23 de enero de 2018 en Venezuela pueden encontrar explicación en el “Método Pasticho” creado por Runrun.es que consiste en sobreponer, capa sobre capa, un escándalo encima de otro para que vayan perdiendo su valor propio.

El “Método Pasticho” responde a una de las clásicas reglas de la propaganda: el principio de la renovación, propuesto por el ministro de Educación Popular y Propaganda nazi, Joseph Goebbels. Consiste en emitir constantemente informaciones y argumentos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, ya el público esté interesado en otro tema. De esta forma, el adversario nunca podrá contrarrestar el creciente nivel de acusaciones.

Protestas y saqueos estrenaron el Año Nuevo

Martes 2 de enero 2018

No hubo tiempo para la modorra de Año Nuevo en Venezuela. 2018 comenzó revuelto con protestas y saqueos en diferentes partes del país, motivadas principalmente por la falta de alimentos subsidiados, reclamos por el pernil decembrino prometido por el gobierno y fallas en los servicios de gas, agua y electricidad. Los primeros y más intensos brotes se produjeron en el estado Bolívar, Maracay, y Valencia.

Sólo en los primeros 11 días, se registraron 386 protestas (a razón de 35 por día) y 107 saqueos (casi 10 diarias) en 19 estados del país, según conteo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs). El número de manifestaciones de apenas dos semanas supera las acumuladas durante todo el mes de enero de 2017, confirmó el director del OVCS Marco Antonio Ponce. “Es una expresión de la agudización de la crisis humanitaria que vive Venezuela”, alertó.

Bloqueo marítimo y aéreo a Aruba, Curazao y Bonaire

Viernes 5 de enero de 2018

El primer viernes de enero, Nicolás Maduro sorprendió con la decisión de cancelar la actividad comercial con Aruba, Curazao y Bonaire como medida para “combatir el contrabando”. Al principio, ordenó el cierre de las comunicaciones por aire y por mar durante 72 horas.

“Ya basta que nos roben, ya basta que se lleven los productos de aquí”, señaló el mandatario al referirse al contrabando de materias primas y recursos mineros. También aclaró que los pasajeros de vuelos pautados y turistas tendrían garantías para moverse entre esos países. Y reveló que bajo el nombre de “Plan Centinela”, la Fuerza Armada Nacional tomarían los puertos donde se realiza intercambio comercial y de pasajeros.

Se anuncia reactivación del DICOM para captar remesas

Viernes 5 de enero de 2018

Tres meses y medio después de suspender las operaciones del sistema bancario conocido como Dicom, el gobierno anuncia su reactivación. Esta vez, para permitir la participación directa de empresas y lo que representa toda una novedad para la Venezuela en tiempos de diáspora: aceptar las remesas internacionales.

El gobierno paralizó el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom) en septiembre de 2017 alegando que “las sanciones financieras de Estados Unidos obstaculizaban el acceso al sistema bancario internacional”. Las sanciones del Departamento de Estado se mantienen vigentes, pero aún así la administración de Maduro vuelve a retomar este sistema cambiario (con el cual el dólar llegó a cotizar en Bs. 3.345) en un intento de avivar la quebrada economía venezolana.

“El Gamazo” o la orden de bajar precios de supermercados

Viernes 5 de enero 2018

Ya los anaqueles de los supermercados lucían vacíos y la hiperinflación tomaba impulso cuando la Superintendencia Nacional de Precios (Sundee) ordenó bajar los precios a 26 cadenas de supermercados como Excelsior Gama, Central Madeirense, Unicasa, Plazas, Luvebras, Plan Suárez y los supermercados Garzón y Sigo, entre otros, afectando a 214 establecimientos en todo el país que se vieron obligados a colocar los precios que tenían el pasado 15 de diciembre.

La medida fue tomada por la Sundee luego de comprobar que “las grandes cadenas estaban remarcando precios sin ninguna justificación con productos que ya estaban en inventario”, afirmó el superintendente William Contreras.

La decisión, que recordó al llamado Dakazo de noviembre 2013, propició largas colas y aglomeraciones de personas que esperaban desde la madrugada para comprar productos con precios rebajados. También provocó saqueos e intentos de saqueos a comercios, o lo que se identificó como “saqueo controlado” en los establecimientos supervisados por la Sundee.

Ya ha ocurrido en países con hiperinflación: los estantes cada vez más vacíos de enero son reflejos de la política de rebaja forzada de precios para controlar la hiperinflación .

El bloqueo a las islas A- B- C no se levanta

Martes 9 de enero

Pasaron las 72 horas de cierre pautadas por Nicolás Maduro el 5 de enero y las comunicaciones por tierra y por mar entre Venezuela, Aruba, Curazao y Bonaire siguieron cerradas. El vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, anunció que el tráfico aéreo y marítimo así como también cualquier intercambio comercial entre las islas A-B-C continuarán suspendidas hasta que se realice una reunión de alto nivel con las autoridades de esas jurisdicciones.

“No vamos a permitir más agresiones de estas organizaciones criminales, y exhortamos que se deje de lado la inacción que fomenta la impunidad y se actúe para detener esas mafias que perturban la relación histórica con estos hermanos pueblos del Caribe”, escribió el vicepresidente ejecutivo.

Aseguró que las “mafias” que roban los bienes del país también afectan los servicios y la calidad de vida de los ciudadanos.

Naufragio de venezolanos que huían del hambre y la miseria hacia Curazao

Miércoles 10 de enero de 2018

Llega a orillas venezolanas la noticia del naufragio de una embarcación que trasladaba a unos 30 venezolanos que intentaban huir del hambre y la miseria del estado Falcón. Aquella madrugada, se reportaron al menos 4 jóvenes fallecidos (dos mujeres y dos hombres) en el accidente ocurrido frente a las costas de Kraal Tabak en Curazao.

El naufragio y muerte de los jóvenes, que conmovió a todo el país convirtiéndose en trágico reflejo de la crisis, ocurrió un día después de que el gobierno de Nicolás Maduro decidiera prolongar el bloqueo de la frontera con Aruba, Bonaire y Curazao por supuesto “contrabando de material estratégico”.

Diosdado Cabello anuncia que el gobierno comprará Banesco

Miércoles 11 enero 2018

La misma noche en la que se conoció la tragedia del naufragio de los jóvenes falconianos en la costa de Curazao, el constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijo que el gobierno venezolano estaba negociando la compra del banco privado Banesco y así pasaría a formar parte de la banca pública.

“Esta semana debemos ya comenzar la negociación con Banesco, nosotros vamos a comprar Banesco. Banesco nos lo puso a la venta, barato, en verdad barato, le agradecemos mucho a Escotet que nos de esas facilidades, como tres millones y medio de dólares”, dijo Cabello en su programa Con El Mazo Dando transmitido todos los miércoles por el oficialista VTV.

Al día siguiente, el presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet, desmintió vía Twitter que la entidad estuviese en venta.

Ya en diciembre de 2017, Cabello había puesto a Banesco en la mira de las acusaciones. También en su programa televisivo, solicitó abrir una investigación a la entidad bancaria por su supuesta implicación en el contrabando de billetes desde la frontera con Colombia. Además, insinuó que el gobierno estaba dispuesto a comprar acciones del banco.

Se retoma y se posterga el diálogo gobierno – oposición en República Dominicana

Jueves 12 de enero 2018

Cuatro años llevan el gobierno y la oposición venezolanos tratando dialogar. Los encuentros en República Dominicana son el tercer intento, el más reciente acto de fe que tiene el antecedente de dos estridentes fracasos. Esta última ronda, que se inició el 2 de diciembre, tuvo la más reciente reunión el fin de semana anterior a la ejecución de Óscar Pérez, el lunes 15 de enero. La siguiente sería el 18. Pero no fue así.

En la rueda de prensa sobre el caso de Pérez que ofreció Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz,

Según el presidente dominicano Danilo Medina, el 28 y 29 de enero serán las próximas sesiones. Pero el diputado de Voluntad Popular, Luis Florido, respondió a Medina que “si el gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electores y por el contrario convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular, no será posible concurrir a su país”. A pocas horas de esta declaración de Florido, el TSJ anuló la tarjeta de la MUD que iba a ser validada este fin de semana.

Masacre de El Junquito – Caso Oscar Pérez

Lunes 15 de enero 2018

Adentro de un chalet con techo de dos aguas, en el kilómetro 16 de El Junquito, cerca de la Colonia Tovar y en pleno día, fuerzas de seguridad del Estado venezolano ejecutaron a Óscar Pérez y a seis de sus acompañantes.

Pérez, un exinspector del CICPC que el 27 de junio de 2017 se rebeló en contra del gobierno de Nicolás Maduro, estuvo siete meses en la clandestinidad hasta que el lunes 15 de enero fue asesinado en lo que el gobierno denominó Operación Gadeón y la opinión pública La Masacre de El Junquito.

Miembros del grupo FAES de la PNB y de la Guardia Nacional, así como integrantes del colectivo Tres Raíces, participaron en el operativo que fue transmitido a través de las redes sociales de Pérez como si se tratara de un reality show sobre violación de Derechos Humanos. Con armas de guerra y con un contingente de alrededor de 500 hombres fueron asesinados Óscar Pérez, Daniel Soto, Abrahan Ramos, José Alejandro Díaz, Jairo Ramos, Abraham Agostini y Lisbeth Ramírez.

En el enfrentamiento con las víctimas, según la versión oficial, murieron los colectivos y también miembros de la PNB, el supervisor jefe Hayker Vásquez y el oficial agregado Nelson Chirinos.v/J Andriun Domingo Ugarte Ferrera (32) y O/A Nelson Antonio Chirinos Cruz (29)

Declaración de Reverol sobre la oposición y Oscar Pérez

Martes 16 de enero 2018

Después de un día de silencio oficial sobre los hechos de El Junquito, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dio una rueda de prensa en la que informó los nombres de los fallecidos y dio algunos detalles del procedimiento. Pero la declaración que más consecuencias trajo fue en la que acusó a miembros de la oposición que asisten a la mesa de diálogo en República Dominicana de haber delatado a Pérez.

La MUD reaccionó diciendo que las declaraciones del ministro eran “falsas e irresponsables” y condición su participación en el diálogo a una aclaratoria oficial. Fue el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien debió enmendar la situación y dijo que Reverol no dijo lo que dicen que dijo.

Funerales con honores del colectivo Tres Raíces

Miércoles 17 de enero 2018

Sobre otras tumbas, al lado de otras lápidas, cerca de otros dolientes, miembros del FAES y del colectivo Tres Raíces, algunos armados y con los rostros cubiertos, rindieron honores a Heyker Vásquez, colectivo y policía fallecido en la masacre de El Junquito.

Al cementerio del Este llegaron después de una caravana que atravesó Caracas de Oeste a Este, desde el 23 de enero hasta El Cafetal que intimidó toda la ciudad.

Dólar paralelo rompe la barrera de Bs. 200.000

Jueves 18 de enero 2018

En el último trimestre de 2017 Venezuela entró en hiperinflación. En este contexto de volatilidad, el dólar paralelo duplicó su valor en la segunda quincena de enero. El jueves 18 sobrepasó los 200.000 bolívares, 54 veces más que la tasa de Bs. 3723,41 que marcaba en esa misma fecha del año anterior.

Entierro de las víctimas de la masacre de El Junquito

Sábado 20 y domingo 21 de enero

El derecho de los deudos a honrar la memoria de los fallecidos de acuerdo a sus creencias está en las leyes venezolanas. Impedirlo o dificultarlo está penado. Las autoridades venezolanas hicieron esperar hasta el viernes a los familiares de los fallecidos que conformaban el grupo de Óscar Pérez en la Masacre de El Junquito.

Medios de comunicación reseñaron que el retraso se debía a problemas burocráticos de los fiscales del Tribunal Militar 2° de Control que estaba encargado del caso. En medio de un clima de desinformación y sobreinformación, se conoció que los cuerpos serían cremados. Esto viola el artículo 28 de la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios que prohibe cremar cadáveres que estén sujetos a investigación penal. Durante la espera, el diputado opositor Winston Flores informó que los cuerpos estaban en la Morgue de Bello Monte cubiertos en envoplast para acelerar su descomposición. El fin de semana fueron los entierros de los siete fallecidos: casi una semana después de haber sido ejecutados.

El embarazo de 11 bebés que nunca existió

Sábado 20 de enero de 2018

Prensa Presidencial difundió un curioso mensaje de Nicolás Maduro justo el día en que enterraron a Alejandro Díaz Pimentel y Abrahan Agostini, compañeros del exinspector Óscar Pérez, en el Cementerio del Este sin velorio previo ni consentimiento de sus familiares. El país seguía estremecido por la masacre de El Junquito cuando el mandatario saludó el embarazo de 11 bebés de la señora Silvia Coromoto Guerra, en el estado Bolívar. “La llamé apenas supe que está a días de dar a luz 11 maravillas. 11 niños y niñas que harán de Venezuela un país más grande y más justo”, sentenció mientras trasladaban los restos de Daniel Soto Torres y los hermanos Jairo y Abraham Lugo a Maracaibo así como los de Lisbeth Ramírez a Táchira, y los de Oscar Pérez permanecían en la morgue de Bello Monte.

El supuesto embarazo múltiple comenzó a llamar la atención luego de un tuit del movimiento Hogares de la Patria Eulalia Buroz publicado el 17 de enero, en plena efervescencia por la masacre de El Junquito. Señalaba que la “luchadora social del Frente Francisco de Miranda” que vivía en la invasión 25 de marzo de San Félix, era el segundo caso en el mundo y primero en Latinoamérica.

Guerra declaró a los medios que Maduro y el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, serían padrinos de los bebés, que uno de los niños se llamaría Nicolás, que el presidente de Pampers le garantizaría pañales por 5 años y que el mismísimo comité del Guinnes World iría a San Félix a verificar el caso, entre otros reconocimientos.

Pero el 21 de enero comenzó a espicharse el cuento del embarazo múltiple. El gremio médico de Ciudad Guayana comprobó que no existían los 11 bebés en gestación y consideraron que se trataba de una pseudociesis o embarazo psicológico. La barriga que celebró Maduro era imaginaria.

Elecciones adelantadas por sanciones de la Unión Europea

Martes 23 de enero 2018

El 4 de diciembre, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información del gobierno venezolano, dijo: “Venezuela no va a ir a un evento electoral ni va a firmar ningún acuerdo con la oposición venezolana hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó frente al Departamento del Tesoro de Donald Trump y frente a las autoridades españolas canadienses o de otra índole”.

El 24 de enero, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información del gobierno venezolano, también dijo: “Mientras más nos sancionen más elecciones vamos a convocar”.

La línea de acción del gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar las sanciones económicas internacionales de Estados Unidos y, más recientemente (22 de enero de 2018) de la Unión Europea, parece no estar definida con claridad.

La Unión Europea anunció sanciones a Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Maikel Moreno, presidente del TSJ; Diosdado Cabello, constituyente y vicepresidente del PSUV; Tibisay Lucena, presidenta del CNE; Antonio Benavides, excomandante de la Guardia Nacional; Tarek Willam Saab, Fiscal General designado por la ANC y Gustavo González, director del SEBIN.

El canciller español, Alfonso Dastis, dijo que las sanciones son “un incentivo para ayudar la negociación. Es una decisión que puede ser reversible o suspendible en cuanto se constate que hay avances en la negociación, cosa que hasta el momento no parece ser el caso”.

Al día siguiente el constituyente y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, pidió desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente, que el CNE pautara elecciones presidenciales antes del 30 de abril de este año.

La comunidad internacional dijo que el llamado a elecciones anticipadas violentaba el espíritu del diálogo y la MUD no reaccionó en bloque: aunque dirigentes como el adeco Henry Ramos Allup o el causaerrista Andrés Velásquez anunciaron sus precandidaturas, también alertaron sobre la fragilidad del proceso electoral sin garantías reconocidas por la comunidad internacional.

