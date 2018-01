Cronología de Oscar Pérez, el policía rebelde que desafió a Nicolás Maduro

Seis meses y 19 días separan a la primera aparición del exinspector Oscar Pérez a través de las redes sociales y su captura por parte de fuerzas de seguridad del Estado. Un período donde las sorpresivas apariciones del antiguo miembro de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llamando a la rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro produjeron admiración y escepticismo en medio de detenciones de allegados y condenas de terrorismo por parte del gobierno. Aún toda la historia del idealista y escurridizo piloto que desafió al poder no ha sido contada del todo.

Martes 27 de junio de 2017

Un helicóptero azul que sobrevoló la sede del del Tribunal Supremo de Justicia, en el centro de Caracas, sorprendió al país cuando se celebraba el Día del Periodista en Venezuela. Desde la aeronave con sigla Cicpc-2, la tripulación lanzó objetos explosivos sin causar mayor impacto. Blandió una pancarta que exhortaba al artículo 350 de la Constitución venezolana, llamando a la rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El helicóptero cruzó el cielo de Caracas, aterrizó brevemente sobre unos edificios residenciales de la Trinidad, al sureste de la ciudad y luego desapareció. No hubo radares ni aviones de la Fuerza Armada lo persiguió.

A los pocos minutos se difundió un video que mostraba al líder de la operación, el exinspector Óscar Pérez, miembro de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), rodeado de otros efectivos que colaboraron en la acción. Pidió la renuncia del presidente Nicolás Maduro.

Los objetos explosivos eran granadas sonoras, confirmó el propio Pérez seis meses después en una entrevista de CNN el 13 de enero de 2018.

Miércoles 28 de junio 2017

El helicóptero usado por Pérez (que sustrajo de la Base Aérea Generalísimo de Miranda), fue hallado abandonado en la población de Osma, estado Vargas. Trascendió que el piloto, además de ser un funcionario con entrenamiento en operaciones especiales, era actor: protagonizó la película venezolana titulada Muerte suspendida, cuya trama es policial.

Sábado 1ero de julio de 2017

El agricultor Reinaldo Reyes Castillo, quien encontró el helicóptero en terrenos de su propiedad en Osma, fue detenido por presuntamente estar involucrado en la sustracción de efectos pertenecientes a la FANB. Fue trasladado al Tribunal en Macuto donde se decidió sitio de reclusión en Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde.

Reyes había notificado el hallazgo del helicóptero a los militares en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana cerca de la Ciudad Vacacional Los Caracas.

Tras 49 días detenido, el Tribunal Cuarto de Control de Vargas dio libertad a Reyes Castillo, con régimen de presentación en tribunales cada 15 días.

Martes 5 de julio 2017

Oscar Pérez reaparece en un video difundido en las redes sociales en el que explica que las maniobras del 27 de junio “no fueron logradas a la perfección en una primera fase, donde solo hicieron daño a estructuras como el Ministerio de Justicia y Tribunal Supremo. “No hubo colaterales porque así fue programado, porque no somos asesinos”, afirmó.

En el video de más de cinco minutos de duración, el piloto explica por qué estuvieron ausentes varios días y afirma que han regresado “listos y dispuestos para continuar con nuestra lucha férrea por la liberación de nuestra patria”. Después de calificar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello de asesinos, mandó un “fraternal saludo a los muchachos que siguen en pie de lucha. Permanezcamos firmes en las calles, con furia y energía. Estamos defendiendo nuestro futuro, derechos y deberes”.

Jueves 6 de julio de 2017

Comienzan a colocar afiches de “Se Busca” del inspector Oscar Pérez en diferentes ciudades del país. El Cicpc asume la difusión de estos avisos de búsqueda del piloto, acusado de “terrorista, asesino y enemigo público No 1″, por el cual la institución ofrece recompensa.

Jueves 13 de julio de 2017

El inspector Oscar Pérez apareció de forma inesperada en la plaza Altamira de Caracas, cuando se realizaba una homilía nocturna por los caídos durante las protestas de 2017. Dio una breve alocución para invitar a continuar la lucha por la renuncia de Maduro. Aseguró que “el 18 de julio comienza la hora cero. No más al derramamiento de sangre de inocentes”.

Jueves 27 de julio de 2017

El director de cine Oscar Rivas Gamboa fue detenido por el Cicpc tras ser vinculado con el caso del piloto Oscar Pérez. Dirigió la película Muerte Suspendida, en la que Pérez era el protagonista.

La abogada defensora, Yisel Soares, deploró vía Twitter la detención del director y pidió su liberación inmediata alegando que no había cometido delito alguno. Rivas, quien fue citado por el Cicpc, se presentó voluntariamente a las autoridades y fue detenido sin autorización del Ministerio Público.

El dueño de la productora Or Producciones Cine y TV fue liberado el 31 de julio de 2017, con régimen de presentación cada 15 días.

Domingo 17 de septiembre de 2017

El Ministerio Público, a cargo de Tarek William Saab -designado por la asamblea nacional constituyente- informó sobre la detención de Frank Cabana, por su presunta complicidad en la sustracción de un helicóptero del Cicpc. A través de la cuenta Twitter, el organismo informó que el fiscal 54º. Nacional imputó a Cabana por delitos de terrorismo en grado de complicidad y asociación para llevar a cabo la operación de OP el 27 de junio.

Lunes 18 de diciembre de 2017

La libertad no tiene precio, LA RECUPERAREMOS A TODA COSTA . #OperaciónGénesis Un nuevo comienzo sin políticos corruptos sólo el pueblo en auto liberación. #Cumplase #EquilibrioNacional #350 pic.twitter.com/1jleV8gkTs — Oscar Perez (@EquilibrioGV) 18 de diciembre de 2017

El ex inspector del Cicpc sublevado contra el gobierno de Maduro publicó un video en el que atribuye el robo de armas en el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ubicado en Laguneta de la Montaña en San Pedro de Los Altos, estado Miranda, acción que identifican como Operación Génesis. Va acompañado por varios uniformados que toman el control del lugar, sometiendo y amordazando a 8 miembros del pelotón, al mismo tiempo que los aleccionan sobre valores y moral mientras los venezolanos padecen la crisis generada por el gobierno de Maduro.

En la operación logran escapar con 26 fusiles AK-103, 3 pistolas 9mm marca PGP, 108 cargadores de AK-103, 3 cargadores de 9mm, 40 municiones para fusiles, 67 municiones 9mm.

“Dios y Jesucristo nos dieron ya la victoria, Operación Génesis, una operación táctica impecable donde seguimos recuperado las armas del pueblo y para el pueblo, nos acogemos de manera legítima al artículo 333 y 350 de la Constitución Nacional”, dijo Pérez. El piloto también pidió a los miembros de las Fuerzas Armadas “restituir el orden jurídico” e instaurar un gobierno de transición.

“Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas para que hagan cumplir dentro de la misma Carta Magna el artículo 328, para así restituir el orden jurídico de nuestra nación y sea instaurado un gobierno transitorio digno, que permita la reconstrucción moral y económica de nuestro país”, sostuvo.

Los hombres que acompañan a Pérez, que se hicieron pasar por agentes de inteligencia, escribieron “Libertad 350” en las paredes antes de abandonar el comando.

Miércoles 27 de diciembre de 2017

Un video difundido vía la cuenta de Instagram @equilibriogv, atribuida a Oscar Pérez, ofrece los lineamientos a seguir: “saldremos a las calles por la libertad y la reconstrucción de nuestro futuro”. Estrategia progresiva: bloqueo de calles, toma de alcaldías y gobernaciones y distribuidor Altamira como zona de cero resistencia”.

Viernes 29 de diciembre de 2017

El régimen me quito todo lo material, robaron mi vehículo, me saquearon y expropiaron mi casa.

Apresan y torturan a la gente que me conoce y pienza con principios de libertad.

Persiguen a mis hijos en el exilio.

— Oscar Perez (@EquilibrioGV) 30 de diciembre de 2017