Sthefany Gutiérrez expuso la crisis de Venezuela en el Miss Universo - Runrun

Sthefany Gutiérrez, la representante de Venezuela en el Miss Universo, alzó su voz para exponer la crisis de medicinas y alimentos que se vive en el país cuando hizo su presentación de 15 segundos al ser elegida entre las 20 candidatas que pasarían a la siguiente ronda del concurso.

Al presentarse ante el público, Gutiérrez, quien quedó como segunda finalista en el certamen, aseguró que “a pesar de venir de un país donde la gente sufre las consecuencias de no encontrar medicinas ni comida, estoy aquí muy orgullosa de decirle al mundo que los venezolanos somos guerreros del amor”.

Durante su participación, la representante de Delta Amacuro en el Miss Venezuela 2017 enfatizó sus orígenes familiares y la importancia de luchar con coraje para lograr las metas.

Agradecimiento y mensaje de unión

Gutiérrez agradeció todo el apoyo brindado en el Miss Universo 2018 al quedar como segunda finalista y manifestó que lo más importante fue que este concurso unió una vez más a los venezolanos, frente a la crisis que atraviesa el país.

“Otra vez el #MissUniverse nos logro unir y eso es más importante que una corona.❤ GRACIAS MI VENEZUELA🇻🇪”, escribió Gutiérrez por sus redes sociales, luego de haber estado muy cerca de llevarse la octava corona del Miss Universo para Venezuela, tras entrar en el top 3 con Filipinas (Miss Universo 2018) y Sudáfrica (primera finalista).

Solo puedo decir GRACIAS MI VENEZUELA🇻🇪 No se imaginan lo orgullosa que me siento de representarlos, estar ahí no es fácil pero con amor, dedicación y esfuerzo fue posible.😭 ESTOY FELIIIIIIIIIIIZ.

— Sthefany Gutierrez G (@sthefgutierrez1) December 17, 2018