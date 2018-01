Diez cosas que no sabías sobre los Globos de Oro

La temporada anual de premios de Hollywood comienza el domingo con un desfile de talento enfundado en vestidos de noche y esmóquines pingüino para la 75º entrega de los Globos de Oro. Es hora de repasar anécdotas, así que ahí van diez hechos interesantes y divertidos que probablemente no sabías sobre la mayor entrega de premios después de los Óscar, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), compuesta por 90 miembros.

Comienzos

Fundados en 1944, durante los primeros 14 años estos galardones fueron entregados por periodistas que pertenecían a la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Hollywood, precursor de la HFPA. En la ceremonia en 1958, Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr subieron al escenario como presentadores improvisados y robaron el espectáculo, de forma que fueron invitados a ser anfitriones oficiales el año siguiente.

De 1958 a 1963, los Globo de Oro solo se transmitieron en Los Ángeles. Se hicieron nacionales en 1964.

Los premios

A diferencia de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que otorga los premios Óscar, la HPFA no entrega premios técnicos, limitándose a reconocer el trabajo de actores, directores, productores y escritores.

Un total de 25 premios están en juego el domingo: 14 en cine y 11 en televisión.

Ganadores

Meryl Streep ostenta la mayor cantidad de nominaciones; la número 31 tiene lugar este año por la película de suspenso sobre los Papeles del Pentágono The Post. La actriz ha ganado ocho veces, una menos que la poseedora del récord, Barbra Streisand, incluyendo trofeos no competitivos. Jamie Foxx y Helen Mirren mantienen conjuntamente el récord de la mayor cantidad de nominaciones en un año, con tres.

El ganador más joven sigue siendo Ricky Schroder, que tenía nueve años al recibir la estatuilla por su papel en El Campeón, mientras que la mayor fue Jessica Tandy, quien tenía 80 años cuando se convirtió en la mejor actriz por Conduciendo a Miss Daisy.

Y un “casi” par de perdedoras

Renee Zellweger estaba en el baño cuando anunciaron su premio a la mejor actriz por Persiguiendo a Betty, en 2001, y dejó a un desconcertado Hugh Grant preguntando a sus compañeros de mesa por su paradero. Con la cara roja, la estrella apareció en el último minuto para recibir su premio, bromeando con que había estado limpiando lápiz de labios de sus dientes.

Ni siquiera fue la primera en cometer ese error: Christine Lahti fue pillada in fraganti en el retrete tres años antes, cuando Michael J. Fox anunció que había ganado como mejor actriz por Chicago Hope.

Los “cinco grandes”

Alguien voló sobre el nido del cuco fue la primera película en ganar todas las categorías de los “cinco grandes” -mejor película, actor, actriz, director y guión- como parte de un recorrido de seis victorias en 1975. Era la única película con ese palmarés, hasta que La La Land se hizo con las principales categorías como parte de un barrido limpio de siete trofeos el año pasado.

¿Quién le teme a Virginia Woolf? (1967) y El Padrino III (1991) recibieron cada una siete nominaciones, pero perdieron en todas las categorías y se fueron a casa con las manos vacías.

Trayectoria

El Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria se entregó por primera vez en 1952 a… Cecil B. DeMille. Los siguientes ganadores han incluido a Walt Disney, Judy Garland, Sidney Poitier y Jodie Foster.

Objetores y enfadados

Marlon Brando se negó a aceptar su Globo de Oro por El Padrino en 1973, en protesta contra la guerra de Vietnam. Dos meses más tarde, rechazó un Óscar por el maltrato a los nativos americanos en la industria del cine.

Los productores de Z rehusaron recibir su premio a mejor película de habla no inglesa en 1970 porque estaban enfadados por haber quedado fuera de la prestigiosa categoría de Mejor Película.

El codiciado trofeo

La estatuilla dorada de 24 quilates de los Globos de Oro tiene un coste de producción de unos 800 dólares y mide 27,3 centímetros de alto y casi 9 de ancho, con un peso de 2,5 kg. Después de 2008, se renovó, y se le añadió una caja de presentación personalizada de mármol.

Los anfitriones

El show de este año será conducido por primera vez por Seth Meyers, el presentador del exitoso programa nocturno de NBC, quien promete la habitual cuota de humor político, aunque ya ha adelantado que buena parte de su apertura estará dedicada al escándalo de mala conducta sexual de Hollywood.

Los anfitriones anteriores han incluido a Ricky Gervais (2010-12, 2016), Tina Fey y Amy Poehler (2013-15) y Jimmy Fallon (2017).

El menú

Antes de la cena, los invitados podrán disfrutar de cócteles como el champagne Moët Imperial, tequila o zumo de naranja roja con una pizca de miel, según la revista Variety. La cena incluirá una ensalada de queso burrata, escarola y tomates reliquia, antes del plato principal: róbalo.

El postre es una base crujiente de avellanas italianas debajo de una galleta de café y tiramisú, todo empapado en chocolate y cubierto con un globo de chocolate relleno de caramelos de sal marina.

2018 de negro

Harvey Weinstein no asomará ni un pie en los Globos de Oro, pero su presencia está garantizada.

No se habla de otra cosa en Hollywood que del escándalo que comenzó a emerger con las escalofriantes denuncias de acoso y violación en contra del otrora poderoso productor.

Y los Globos de Oro de este domingo serán la primera vitrina para que las grandes estrellas del cine y la televisión alcen su voz contra la cultura del acoso sexual y el abuso de poder.

“El diluvio de revelaciones de conducta sexual inapropiada ha sido la historia del año, por lo que es fácil predecir que será la historia de la noche”, dijo a la AFP Debra Birnbaum, editora de televisión en la revista especializada Variety.

“Influirá en todo, desde en el monólogo de Seth Meyers hasta en los emocionados discursos de aceptación [de premios] y la moda”.

Su alfombra roja se caracteriza por ser pasarela de vestidos atrevidos y esmóquines extravagantes, pero este año se espera que muchas celebridades aparezcan de negro en solidaridad con las víctimas de Weinstein y del resto de figuras señaladas en esta ola de denuncias de acoso y abuso, que ha incluido a Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman y James Toback.

¿Qué esperar este año?

Los nominados en las principales categorías de los #GlobosdeOro, que se entregan este domingo @AFPgraphics #AFP pic.twitter.com/JpN4iPUZsd — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 7, 2018

El mexicano Guillermo del Toro recibió el mayor número de nominaciones, siete, con “La forma del agua”. “The Post” y “Tres anuncios por un crimen” le siguen con seis.

La cinta fantástica, que ganó el León de Oro de Venecia, cuenta una historia de amor entre una limpiadora y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos.

Gold Derby, el sitio web de predicciones de premios, estima que la cinta ganará tres estatuillas, incluida la de mejor director para Del Toro, que ganó tres Óscar en 2007 con “El laberinto del fauno”.

La crítica interpretó por su parte que las nominaciones para el drama de Ridley Scott “Todo el dinero del mundo” demuestran un apoyo implícito a la campaña contra el acoso sexual en Hollywood.

Scott, nominado a mejor director, desechó y filmó nuevamente en el último minuto todas las escenas de Kevin Spacey, caído en desgracia, sustituyéndolo por el veterano actor Christopher Plummer (“La novicia rebelde”), nominado a mejor actor de reparto.

Michelle Williams también recibió una nominación a mejor actriz.

La película chilena “Una mujer fantástica”, del director Sebastián Lelio, está nominada a mejor película extranjera. Protagonizada por Daniela Vega, aclamada por la crítica, la cinta cuenta la historia de una mujer transexual que enfrenta la muerte de su compañero en medio de prejuicios, reproches y violencia.

Las predicciones dan ganadora no obstante a la sueca “The Square”, con Elisabeth Moss.

En la pantalla chica, la serie de HBO “Big Little Lies” lidera las nominaciones con seis, seguida por “Feud: Bette and Joan” con cuatro, y “The Handmaid’s Tale”, “Fargo”, y “This Is Us” con tres.

Amanda Spears, de Gold Derby, estimó que el escándalo sexual podría impulsar un premio para Shailene Woodley como mejor actriz de reparto por su papel de una madre soltera criando a un hijo producto de una violación.

¿Dónde los puedo ver?

En Venezuela, se pondrán a través de TNT a partir de las 20:00 (8:00 p.m).

