Humano Derecho: con Sandra Minutillo, representante de Somos Comunidad

¿Cómo surge Somos Comunidad? ¿Cuáles son los retos que ha tenido la organización tomando en cuenta el contexto que se vive en Venezuela? ¿De qué manera ofrecen ayuda a quienes hacen vida en la Parroquia Naiguatá? Estos y otros temas estaremos conversando con Sandra Minutillo, Coordinadora de proyectos y comunicaciones de la Asociación Civil Somos Comunidad, una organización que surge a raíz del deslave ocurrido en 1999 en el Edo. Vargas; Su objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Naiguatá.

“En el Estado Vargas, exactamente un poco después de Naiguatá, que es donde nos encontramos, no hay servicios públicos y los consultores privados son escasos, así que las posibilidades de las personas de atender necesidades de salud son pocas y tienen que desplazarse a otras partes del Estado, sin contar la sobrepoblación que pueda haber en los hospitales públicos hacia La Guaira o Maiquetía”

Iniciaremos con Weezer y la canción titulada “Island In The Sun”; Continuaremos con buena música, acompañados por la banda Sublime y su sencillo “Santeria” finalmente cerraremos con Mad Caddies y su tema “Drinking for 11”; estas son las pausas planeadas por @fanzinero y @MelanioBar para este Humano Derecho.

Conducido por Melanio Escobar y Rafael Uzcátegui, somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por Redes Ayuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com



