Los venezolanos y el mundo hemos visto de lo que es capaz la dictadura criminal de Nicolás Maduro. Han sido años de lucha contra un régimen que niega las libertades y oprime al pueblo para perpetuarse en el poder.

Esta semana, un grupo de hombres liderado por el piloto Oscar Pérez, fueron acribillados mediante la “Operación Gedeón”, por los esbirros de la dictadura. Este hecho violatorio de los derechos humanos y pactos internacionales, constituye una prueba más contra el tirano y sus secuaces que utilizando métodos propios de exterminio busca aniquilar las voces disidentes del país.

No podemos olvidar como aquel 4 de febrero de 1992, en la intentona golpista liderada por Hugo Chávez, nuestra imperfecta democracia dió garantías a los insurgentes y permitió que a través de los medios de comunicación el líder de los insurrectos enviara un desafortunado mensaje donde entre otras cosas, reconocía su deseo de acabar con las instituciones democráticas y el hilo constitucional.

25 años después de aquel hecho, podemos diferenciar las bondades de una imperfecta democracia a la perfecta dictadura que impera en Venezuela.

El régimen no solo acribilló a Oscar Pérez y su grupo, sino que también después de cometer tan atroz masacre, niega la entrega de cuerpos a sus familiares para su sepultura. Un hecho que solo puede ser catalogado como aberrante.

Tuvo éxito Oscar Pérez?

En lo particular tuve dudas de él siempre. De lo que para mí evoca y que para el país representa un “hombre a caballo alzado en armas”. Creo que eso es parte de nuestro problema como sociedad. De la precariedad de las soluciones racionales que deben ser políticas. Porque si, ésta es una crisis que tiene una raíz social y política y las acciones y el mensaje de Oscar Pérez eran profundamente políticas.

No compartir sus métodos no significa no admirar el coraje y la determinación que llevaron a venezolanos a ofrendar su vida por los ideales de libertad. Para mí esta muy claro que son héroes , y el éxito de su hazaña estará determinado por la capacidad que tengamos los venezolanos, afuera y adentro de nuestras fronteras, de aglutinarnos como pueblo en torno a un ideal: la liberación y posterior transformación de Venezuela.

En lo particular nunca arengaría o enviaría a alguien a hacer algo que yo mismo no esté dispuesto a hacer. Muchos de quienes despotrican de “los políticos” y los métodos de lucha democrática y no violenta no se atrevieron siquiera a acompañar a los familiares de las víctimas de la

Masacre del Junquito como si lo hicieron valerosos diputados como Delsa Solorzano, Winston Flórez, Josè Luis Pirela, Adriana Pichardo, Juan Guaidó entre tantos otros en representación del parlamento nacional. Mucho menos acompañarlos cuando pedían socorro y ni hablar de imitar sus métodos y procedimientos… Las redes sociales últimamente, han sido instrumento de fusilamiento moral de cuánta figura pública hay en nuestro país. El aparato de contrainteligencia del régimen lo sabe y toma ventaja de esto.

La masacre del Junquito debe recordarnos contra quien estamos luchando. Un régimen que es capaz de levantar las armas de la República contra sus opositores. Y esto nos obliga a actuar en consecuencia: unidos, con planificación estratégica y con una visión clara de país que queremos.

Recobrar la confianza en nosotros mismos como individuos y entre nosotros como sociedad, saber que podemos enarbolar las banderas de dignidad, que aún no dan en nosotros y que podemos admirar virtudes en otros que no reconozcamos en nosotros mismos es nuestro desafío primigenio en estos momentos.

Luego, enfocándonos en torno al ideal libertario, es sin dudas la mejor manera de honrar a Oscar Pérez, a Pernalete a Neomar Lander a Cesar Pereira a Geraldine Moreno y a tantos venezolanos que han caído en la lucha contra la dictadura.