Los hijos de Chávez y Bolívar, por Edward Rodriguez

Desde el día que falleció el comandante, los herederos del trono, los cercanos en el ocaso, los excluidos del poder por chismes y diretes asumieron ser los hijos de Chávez y Bolívar.

Por un lado, hay una prole socialista. Ellos son los que dicen darle felicidad al pueblo tomando como ejemplo a Cuba, pero con un exagerado toque venezolano; es así como en la isla caribeña existe la tarjeta de racionamiento de alimentos, pero en la patria del Libertador, lo que hay es desabastecimiento; para salir del mar de la felicidad se necesita una balsa o salir premiado en una lotería; mientras que en Venezuela hay que desbancarse para reunir unos pocos dólares y así poder comprar un pasaje en autobús, no en avión porque aerolíneas no quedan.



Esta descendencia de hijos crueles, miente descaradamente; prometen luz y se va, prometen perniles y no llegan, y si acaso llegan unos poquitos, no logras reclamarlo porque a algún “honorable” funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, le da por disparar hacia la cola y matar a mansalva a cualquiera que la esté haciendo obligado por el hambre; dan aumentos salariales que se desvanecen en la primera compra; ganan elecciones ayudados por el CNE y someten al pueblo bajo esa consigna miserable de “somos los hijos de Chávez”.

La otra camada la componen los resentidos, despedidos y expulsados del cogollo; un amigo decía que los cogollos son malos cuando no se está adentro, del resto son muy buenos.

Estos retoños lo encabezan hoy día Rafael Ramírez el súper ministro de energía y minas y ex presidente de Pdvsa, quien lleva en sus hombros la destrucción de la principal industria del país, la creación de “la faja de la corrupción”, el despido masivo de trabajadores que no eran afectos al régimen, el creador del lapidario lema “rojo rojito”, entre otras tantas “hazañas”.

Hoy ese hijo, que a cada rato recuerda que él fue de los poquitos que estuvo acompañando al comandante supremo en su lecho de muerte, denuncia que vamos por mal camino, que el control cambiario beneficia a un entorno de Maduro, que cientos de jóvenes están saliendo de Venezuela para ser esclavos o prostituirse, que el régimen que él representó busca a punta de fracasados Dakazos solucionar la economía.

Ramírez en su más reciente artículo despepitó tantas cosas que uno se pregunta ¿En qué momento y lugar de Mónaco entró en la reflexión profunda y decidió disparar contra sus hermanos y ex camaradas sin que le cayeran esquirlas en el cuerpo?. Esos mismos hermanos que dicen ser hijos de Chávez y Bolívar lo salvaron con una decisión del TSJ para que no fuera investigado por corrupción en la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Luisa Ortega Díaz, es la otra hija desterrada; hoy vive en el exilio como millones de venezolanos, en lo personal valoré mucho el paso que dio en el 2017 cuando denunció que se había roto el hijo constitucional, pero también le sale una mea culpa, igual al maestro general Miguel Rodríguez Torres quien siendo ministro de Interior y Justicia llevó la oleada de represión y detenciones del 2014.

No podemos dejar de mencionar a Jorge Giordani el primero en salir del círculo de Nicolás, a él se unió Ana Elisa Osorio; ambos fueron los primeros “hijos traidores”, según sus hermanos de lucha.

En conclusión, tenemos dos grupos que se hacen llamar los hijos de Chávez y Bolívar, los que gobiernan y oprimen; y los que obligados o no saltaron la talanquera.



Escribía Carlos Alberto Montaner en estos días que en Argentina llegaron a cantar la consigna “puto y ladrón, queremos a Perón” ojalá y en estos 364 días que quedan del 2018 no digamos con los hijos de Chávez y Bolívar “con hambre, miseria y corrupción me resteo hasta la victoria siempre” y procedamos a cambiar al peor gobierno de la historia democrática de Venezuela.

