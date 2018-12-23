SIP denuncia "graves atropellos" contra la prensa en Nicaragua - Runrun

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de “grave atropello contra las libertades de expresión y de prensa” la clausura en Nicaragua del canal 100% Noticias y la detención de su director, Miguel Mora, crítico con el presidente Daniel Ortega.
El canal de televisión 100% Noticias amaneció clausurado el sábado, tras ser registrado por parte de la Policía Nacional, que arrestó a sus propietarios, Miguel Mora y su esposa Verónica Chávez, quien fue liberada horas después, así como a la periodista de doble nacionalidad nicaragüense y costarricense Lucía Pineda Ubau, y a cinco trabajadores.
“El régimen orteguista muestra con esta acción su intención de cerrar todas las formas de expresión en el país”, señaló la presidente de la SIP, María Elvira Domínguez, en un comunicado emitido el sábado.
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