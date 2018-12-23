Padre de periodista alemán detenido por el Sebin pide su liberación - Runrun

Edward Six, padre del periodista alemán Billy Six, difundió este sábado, 22 de diciembre, un video en el que pide la liberación de su hijo, quien desde el pasado 17 de noviembre fue arrestado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas. Así lo señala la web de DW.
En el mensaje, el padre pide al gobierno alemán que logre la liberación de su hijo “para Navidad”.
Six, que trabaja para los medios derechistas germanos “Junge Freiheit” y “Deutschland Magazine”, vino a Venezuela para documentar la crisis económica y migratoria.
El padre de Six, indica la nota de DW, hizo llegar el audiovisual a varios medios alemanes, entre ellos, a DW, a los cuales les pidió involucrarse más en el caso y darle mayor cobertura.
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