Venezuela exenta de recortes de producción de la Opep - Runrun

LOS NIVELES DE producción de octubre serán el punto de referencia para los recortes en el bombeo de crudo para la mayoría de los países de la OPEP y los que están fuera del grupo que acordaron rebajas a principios de este mes, dijo el domingo el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos.
Libia, Irán y Venezuela están exentos de los recortes de producción, dijo el ministro, que agregó que espera que el bombeo de esos países caiga en lugar de aumentar.
El nivel de septiembre será el punto de referencia para algunos productores, sostuvo Suhail al-Mazrouei en una conferencia de prensa en la reunión de la Organización de Empresas Árabes Exportadoras de Petróleo en Kuwait.
Mazrouei dijo que los productores de la OPEP y los países que no pertenecen al grupo pretenden que el mercado petrolero vuelva a los niveles del verano boreal de 2018 en el primer trimestre del próximo año.
Los productores de petróleo de esquisto fueron los primeros en sufrir la caída en los precios, explicó, ya que el bombeo de esquisto se desaceleró.
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