MonitorDeVíctimas | Asesinan a taxista de Terminal de La Bandera luego de llevar a dos mujeres a Las Mayas - Runrun

ARTURO RUIZ TRABAJABA en la línea de taxis del Terminal de La Bandera. El pasado 12 de diciembre a las 12:30 pm montó en su carro a dos damas que le pidieron una carrera al barrio Las Mayas. Cuando las mujeres llegaron a su destino y se bajaron del carro, un sujeto le abordó para robarle el vehículo. Ruiz emergió del automóvil con intención de entregarlo, la reacción del delincuente fue propinarle un disparo en un costado. Como pudo se zafó y manejó hasta el Hospital Pérez Carreño, donde diez después falleció.
Una hermana del taxista, quien no quiso ser identificada, aseguró que los hechos fueron narrados por el propio Ruiz en su cama del recinto hospitalario. “Estuvo consciente todo el tiempo, no sabemos cómo pudo manejar así. Era un hombre corpulento y cuando el delincuente lo vio le dijo que era demasiado para él y le metió un tiro”.
Dijo que las mujeres eran cómplices del victimario de su hermano. “Lo llevaron para alla para robarle el carro”.
Ruiz de 43 años era oriundo de Barquisimeto, estado Lara, pero fue criado en San Juan de los Morros, estado Guárico, donde viven su madre y algunos de sus siete hermanos. Desde hace más de una década trabajaba en Caracas como taxista. Tenía un título como técnico medio en recursos humanos y dejó huérfano a un niño de 6 años.
Su hermana denunció que en el Hospital Pérez Carreño hubo negligencia médica. “A él lo tuvieron que operar dos veces, tenía afectado un pulmón, el hígado y los intestinos. Hasta este momento no sabemos cuál fue la causa de la muerte porque los médicos nunca hablaron con nosotros. Suponemos que fue por una infección”.
Agregó que su hermano murió por confiar en la gente, porque ninguno de los taxistas que estaban en La Bandera en ese momento quisieron llevar al par de mujeres a un barrio de madrugada.
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