Ortega Díaz: Pueden seguir enviando funcionarios, no me detendrán - Runrun

LA FISCAL EN EL EXILIO, Luisa Ortega Díaz, dijo que no le intimida que el gobierno de Venezuela envie a Colombia supuestos funcionarios para amedrentarla.
“Pueden seguir enviando funcionarios, esbirros y asesinos a hostigarme y atacarme, pero que le quede claro al tirano y su séquito que no me detendrán hasta alcanzar el objetivo de sacarlos del poder y devolverle la libertad, la democracia y el bienestar a los venezolanos”.
La Fiscalía General de Colombia le abrió una investigación a Carlos Pino, presunto funcionario del gobierno bolivariano en el vecino país.
En conversación con el diario La Tercera, Díaz resaltó que si es necesario su participación en la transición en el gobierno de Maduro, lo hará.
“Si se hace necesario que yo participe en la transición lo haré y haré todo cuanto sea necesario para que mi país vuelva a ser lo que era antes. En este momento, no tengo prevista una candidatura”, manifestó.
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