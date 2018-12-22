Papa Francisco nombró nuevo Obispo para Venezuela - Runrun

EL PAPA FRANCISCO nombró a Monseñor Jesús Alfonso Guerrero Contreras como Obispo de Barinas, anuncio ayer la Conferencia Episcopal Venezolana.
Guerrero Contreras nació el 13 de enero de 1951 en Mérida y fue ordenado sacerdote el 10 de diciembre de 1977.
Obtuvo la licenciatura en Filosofía en la Universidad Central de Venezuela e hizo estudios de especialización en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma.
El 6 de diciembre de 1995 fue nombrado Obispo titular de Leptimino y Vicario Apostólico del Caroní. Recibió la consagración episcopal el 20 de enero de 1996. El 9 de abril de 2011 fue nombrado Obispo de Machiques.
Por seis años fue presidente de la Comisión Episcopal para la Catequesis y Pastoral Bíblica. Actualmente es miembro de la directiva de Cáritas y de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
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