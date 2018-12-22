Colombia investiga si Carlos Pino hacía seguimiento a otros venezolanos como Ortega Díaz

LA FISCALÍA COLOMBIANA AFIRMÓ que tiene pruebas de las actividades ilegales en el país de Carlos Manuel Pino García, un diplomático venezolano expulsado, e investiga si hacía “seguimientos” a compatriotas suyos, entre ellos la exfiscal Luisa Ortega.
“Había actividades que los fiscales tendrán que establecer si constituían seguimientos legales o ilegales a ciudadanos venezolanos extranjeros, como en el caso de la fiscal venezolana Luisa Ortega, específicamente”, afirmó a periodistas el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez.
En ese sentido, Martínez aseguró que la Fiscalía abrió hace ocho meses una investigación contra Pino García, en la que tienen pruebas “que incluyen interceptaciones telefónicas legalizadas ante los jueces de garantías de Colombia y esas investigaciones acreditan su compromiso en actividades delicadas de afectación del orden público nacional”.
“Esas pruebas que se han recaudado a lo largo de estos meses están siendo valoradas por los fiscales de conocimiento para los efectos de establecer habrán de judicializarse en Colombia”, agregó.
La esposa de Pino García, Gloria Flórez Schneider, que fue secretaria de Gobierno de Bogotá entre 2014 y 2015, denunció que fue intimidada por las autoridades colombianas al pedir información sobre el traslado de su marido.
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