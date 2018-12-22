Nicaragua: Allanan y cierran televisora crítica del gobierno - Runrun

Las autoridades de Nicaragua allanaron y cerraron las oficinas de una televisora crítica del gobierno, una semana después de allanar oficinas de organizaciones no gubernamentales y un periódico.
Lucía Pineda, director de prensa de la estación 100% Noticias, envió mensajes de WhatsApp a otros periodistas diciendo que el director de la estación Miguel Mora fue detenido durante la redada del viernes por la noche. Simpatizantes del presidente Daniel Ortega habían presentado quejas criminales acusando a Mora de fomentar el odio.
Pineda también dijo que la policía estaba incautando equipo de la estación, que dejó de transmitir. Otros periodistas dijeron que no se pudieron comunicar con ella tras recibir esos mensajes.
El regular nacional de transmisiones televisivas también emitió un comunicado prohibiendo a los operadores de cable que transmitan la señal de la estación.
El 14 de diciembre, la policía allanó cuatro organizaciones no gubernamentales, incluyendo el Centro para Derechos Humanos de Nicaragua, aparte del diario Confidencial. Las autoridades incautaron los bienes de las oficinas. La estación 100% Noticias ya había sido obligada a salir del aire durante varios días en abril, pero se le permitió volver a transmitir.
El presidente Daniel Ortega, de 73 años, ha estado usando mano dura contra las protestas que surgieron en abril, que inicialmente denunciaron un recorte de seguro social pero después pidieron su renuncia.
Al menos 25 personas han muerto desde el inicio de las protestas, y el centro de derechos humanos dijo antes de ser cateado que unas 565 personas han sido encarceladas. Miles de personas han abandonado el país y se han auto exiliado.
Ortega dice que las protestas son parte de un plan de golpe de estado para derrocarlo.
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