Liberaron a preso político Antonio Figueroa, detenido en septiembre y recluído en El Rodeo - Runrun

ESTE JUEVES EN HORAS DE LA TARDE fue excarcelado el preso político Antonio Figueroa, detenido el pasado 21 de septiembre de 2018 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Así lo expuso el director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, en un tuit. “A través del trabajo de su abogada voluntaria Stefanía Migliorini, logra la excarcelación Antonio Figueroa, que permanecía injustamente recluido en El Rodeo pese a que tenía boleta de excarcelación”.
“A él se lo llevaron y que para una diligencia de rutina, sin presentarle orden de captura y lo dejaron preso sin explicación. Lo mismo de siempre, supuestos planes conspirativos. Él salió con fiadores porque no había nada, no se le había señalado de nada en concreto”, dijo Himiob al portal 800 Noticias.
Himiob, director del Foro Penal Venezolano, igualmente expuso que el doctor José Alberto Marulanda y otras 13 personas (12 militares y 1 civil) pasan a juicio presos; 6 personas (5 militares y 1 civil) admitieron los hechos. De ellos 4 salen por revisión de medida y 2 pasan a ejecución de la pena.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wNC9BbGZyZWRvLVJvbWVybzYzNS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNTk2ODEvZm9yby1wZW5hbC1kZW51bmNpby1xdWUtNDAtZGUtbG9zLXByZXNvcy1wb2xpdGljb3MtdGllbmVuLXByb2JsZW1hcy1kZS1zYWx1ZC8iIHRpdGxlPSJGb3JvIFBlbmFsIGRlbnVuY2nDsyBxdWUgNDAlIGRlIGxvcyBwcmVzb3MgcG9sw610aWNvcyB0aWVuZW4gcHJvYmxlbWFzIGRlIHNhbHVkIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWxmcmVkbyBSb21lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM1OTY4MS9mb3JvLXBlbmFsLWRlbnVuY2lvLXF1ZS00MC1kZS1sb3MtcHJlc29zLXBvbGl0aWNvcy10aWVuZW4tcHJvYmxlbWFzLWRlLXNhbHVkLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkZvcm8gUGVuYWwgZGVudW5jacOzIHF1ZSA0MCUgZGUgbG9zIHByZXNvcyBwb2zDrXRpY29zIHRpZW5lbiBwcm9ibGVtYXMgZGUgc2FsdWQ8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL2Zvcm9QZW5hbC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNTkyMDkvZm9yby1wZW5hbC1hbGVydGEtc29icmUtYWN1c2FjaW9uZXMtZGUtbWFkdXJvLWNvbnRyYS1kZS1ncmF6aWEteS12ZWxhc3F1ZXovIiB0aXRsZT0iRm9ybyBQZW5hbCBhbGVydGEgc29icmUgYWN1c2FjaW9uZXMgZGUgTWFkdXJvIGNvbnRyYSBEZSBHcmF6aWEgeSBWZWzDoXNxdWV6IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWxmcmVkbyBSb21lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM1OTIwOS9mb3JvLXBlbmFsLWFsZXJ0YS1zb2JyZS1hY3VzYWNpb25lcy1kZS1tYWR1cm8tY29udHJhLWRlLWdyYXppYS15LXZlbGFzcXVlei8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Gb3JvIFBlbmFsIGFsZXJ0YSBzb2JyZSBhY3VzYWNpb25lcyBkZSBNYWR1cm8gY29udHJhIERlIEdyYXppYSB5IFZlbMOhc3F1ZXo8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL1BSRVNPUzAxLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM1ODUyNS9mb3JvLXBlbmFsLWNvbnRhYmlsaXphLTIzMi1wcmVzb3MtcG9saXRpY29zLyIgdGl0bGU9IkZvcm8gUGVuYWwgY29udGFiaWxpemEgMjMyIHByZXNvcyBwb2zDrXRpY29zIGVuIFZlbmV6dWVsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkZvcm8gUGVuYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM1ODUyNS9mb3JvLXBlbmFsLWNvbnRhYmlsaXphLTIzMi1wcmVzb3MtcG9saXRpY29zLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkZvcm8gUGVuYWwgY29udGFiaWxpemEgMjMyIHByZXNvcyBwb2zDrXRpY29zIGVuIFZlbmV6dWVsYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvZm9yb1BlbmFsLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM1NzMyOC9mb3JvLXBlbmFsLWhheS03NS1taWxpdGFyZXMteS0xNTMtY2l2aWxlcy1wcml2YWRvcy1kZS1saWJlcnRhZC8iIHRpdGxlPSJGb3JvIFBlbmFsOiBoYXkgNzUgbWlsaXRhcmVzIHkgMTUzIGNpdmlsZXMgcHJpdmFkb3MgZGUgbGliZXJ0YWQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Gb3JvIFBlbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNTczMjgvZm9yby1wZW5hbC1oYXktNzUtbWlsaXRhcmVzLXktMTUzLWNpdmlsZXMtcHJpdmFkb3MtZGUtbGliZXJ0YWQvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Rm9ybyBQZW5hbDogaGF5IDc1IG1pbGl0YXJlcyB5IDE1MyBjaXZpbGVzIHByaXZhZG9zIGRlIGxpYmVydGFkPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wOS9jYXJjZWxlcy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9tZWdhZm9uby8zNTE2NzkvcGVuYWxlcy12ZW5lem9sYW5vcy12aWN0aW1hcy1kZS1icm90ZS1kZS1oZXBhdGl0aXMvIiB0aXRsZT0iUGVuYWxlcyB2ZW5lem9sYW5vcyB2w61jdGltYXMgZGUgYnJvdGUgZGUgaGVwYXRpdGlzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWxmcmVkbyBSb21lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL21lZ2Fmb25vLzM1MTY3OS9wZW5hbGVzLXZlbmV6b2xhbm9zLXZpY3RpbWFzLWRlLWJyb3RlLWRlLWhlcGF0aXRpcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5QZW5hbGVzIHZlbmV6b2xhbm9zIHbDrWN0aW1hcyBkZSBicm90ZSBkZSBoZXBhdGl0aXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
1
Enviar Comentarios