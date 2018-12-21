OVP denunció complicidad en fuga de presos en Guárico - Runrun

UNA NUEVA ALARMA SOBRE la situación de los Centros de Detención Preventiva se encendio luego de que se fugaran 18 privados de libertad de los calabozos de la Subdelegación del Cicpc Guárico.
El pasado domingo 16 de diciembre a las 3 de la madrugada y luego de romper los barrotes del único calabozo que existe en la sede del Subdelegación San Juan de los Morros del Cicpc Guárico , se fugaron 18 presos
Al respecto, el Observatorio Venezolanos de Prisiones (OVP) emitió un informe elaborado por su coordinador, Humberto Prado, que reza lo siguiente:
La permanencia de personas detenidas dentro de los calabozos policiales genera un gran problema, son varios factores que influyen, uno de ellos es la falta de capacitación del personal destinado para el cuidado de los presos. En estos centros, a diferencia de las cárceles, no hay custodios. Los detenidos son atendidos por los mismos funcionarios y en casos irregulares, por los llamados presos de confianza.
La sobrepoblación en los calabozos causa hacinamiento y así mismo daño en las estructuras, factores que se han conjugado para que se registren situaciones irregulares.
Ell hacinamiento que se vive en cada recinto policial, genera muertes, riñas y fugas,
OVP tuvo conocimiento que en esa Subdelegación existe un solo calabozo con una extensión de dos por dos y con capacidad para cuatro presos, actualmente estaban recluidos 34 personas, para un hacinamiento de 850 %, las cuales dormían entre sentados, parados y otros en hamacas improvisadas. Tras la fuga quedaron recluidos 16 personas.
Las fugas en los calabozos policiales son originados por el gran hacinamiento que existe y como lo hemos venido diciendo hasta que el Estado no asuma que tiene un problema y el problema es de todos seguirá existiendo complicidad por negligencia e ignorancia.
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