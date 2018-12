Cedice: Venezuela cierra con el peor desempeño de política macroeconómica en la región - Runrun

EL CENTRO DE DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO ECONOMICO PARA LA LIBERTAD (Cedice Libertad) expuso que Venezuela ocupó el último puesto en el manejo de recursos públicos, según los resultados de Índices de Libertad Económica, Índice de Presupuesto Abierto 2017, de Derechos de Propiedad y de estado de derecho.

La opacidad en el manejo de los recursos públicos, los controles y demás limitaciones a la libertad y a la libre empresa, coloca a Venezuela en el último lugar, señala el organismo en su balance de cierre del año.

En documento enviado a esta redacción destaca que “el gobierno lleva dos años ocultando la información presupuestaria y de gasto a los ciudadanos, lo que representa una condición ideal para cometer todo tipo de abusos con el dinero de los venezolanos”.

Venezuela es el país con el peor desempeño de política macroeconómica en la región, de acuerdo al Índice de Gasto Público elaborado por Cedice Libertad.

Resalta que ha empeorado la calidad de los servicios, a tal punto que prácticamente Venezuela ha quedado a oscuras, sin transporte y sin servicio de agua. Las poblaciones más afectadas están en el interior del país.

Balance y perspectivas

Durante 2018 se profundizó el modelo socialista de control absoluto de todas las actividades económicas en Venezuela, inhibiendo aún más la inversión privada y el emprendimiento, refiere Cedice Libertad.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía venezolana este año se contraería en aproximadamente 20 puntos porcentuales, con un máximo posible de contracción de -50%, lo que sería un récord en la historia económica mundial.

De hecho, durante el 2018 se retiraron de Venezuela importantes empresas transnacionales generadoras de empleo, entre ellas Good Year y Kellogg’s, Smurffit, mientras otras empresas nacionales como el periódico El Nacional tuvieron un cierre operativo por falta de insumos de producción. Por otra parte, las reservas internacionales siguen estando por debajo de 10.000 millones de dólares.

Las perspectivas para 2019, según señala, no se avizoran nada buenas para los ciudadanos que luchan por mejorar su situación día a día. No es un panorama alentador, destaca el balance.

Recordó que de acuerdo con expertos venezolanos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se estima que para el 2019 Venezuela alcanzará una hiperinflación de 10.000.000% y una caída del PIB de más de 25%.

Asimismo se espera el cierre masivo de más empresas y un desempleo de aproximadamente 40% de la fuerza de trabajo activa.

Propuesta

Por estas razones, Cedice Libertad presenta algunas de las medidas que deben tomarse en el país para lograr que Venezuela termine de entrar en el siglo XXI, como una nación moderna, poblada por una sociedad de ciudadanos libres y responsables y con una economía pujante.

Las medidas planteadas, que son solo el primer paso, se dividen en tres grandes temas, que Cedice Libertad ha estado estudiando a lo largo de sus más de tres décadas de existencia:

Estado de Derecho

• Respetar la independencia y el equilibrio de los Poderes Públicos, especialmente a la legitimidad de la Asamblea Nacional (AN) y sus diputados.

• Revisar que la actuación de la AN no conculque las libertades individuales, en particular las libertades económicas, a través de leyes pensadas en grupos de interés y situaciones particulares.

• Revisar la situación del sistema de justicia en el país, como garante último del cumplimiento del debido proceso y la protección a los derechos y libertades de la ciudadanía. Respeto a la carrera judicial y garantía de la estabilidad y titularidad de los jueces.

Libertad económica y crecimiento

• Reinstaurar el respeto y las garantías a la propiedad privada y resarcir los daños ocasionados por su conculcación a aquellos empresarios y particulares privados que han sido “expropiados” en los últimos años.

• Desmontar los controles de precio y todo el aparataje burocrático que han generado (ejemplo Sundde), por ser los causantes de la hiperinflación y la escasez, en Venezuela y en cualquier parte del mundo con economías planificadas.

• Reinstaurar la libertad cambiaria en el país, abandonando el sistema dual que existe actualmente y permitiendo el libre flujo de divisas, lo que garantiza y facilita tanto la importación (de la que en una primera etapa depende buena parte de la actividad económica de Venezuela) como la producción nacional, a través de la compra de los elementos necesarios para emprenderla.

• Revertir el decreto de inamovilidad laboral y flexibilizar la legislación en la materia, que no solo perjudica a los empresarios, como se puede creer popularmente, sino sobre todo a los trabajadores, al poner trabas y dificultar la libre iniciativa en Venezuela, reduciendo las oportunidades de empleo.

• Activar mecanismos institucionales que devuelvan a Venezuela plenamente a una economía de mercado, con libre competencia.

Responsabilidad fiscal y eficacia del Estado

• Revisar y redirigir el Gasto Público Social (GPS) a los sectores verdaderamente desfavorecidos (D y E) a través de estudios socioeconómicos que permitan hacerlo más eficiente.

• Elaborar una política monetaria disciplinada, que restrinja la emisión sin respaldo y el endeudamiento público, para lograr volver a la moneda fuerte que fue el bolívar en el pasado.

• Retomar la descentralización como bandera y restituir competencias a gobiernos regionales y locales en materia como infraestructura, vialidad y seguridad, a fin de hacer más eficaces estos servicios.

• Incentivar la participación de la empresa privada en la solución de problemas públicos como la salud, la educación y la seguridad social, emulando modelos exitosos como el de Chile.

