Petróleo venezolano cierra la semana con baja de 2,88 dólares el barril

EL PRECIO DEL BARRIL DE CRUDO VENEZOLANO cerró esta semana a la baja al ubicarse en 354,71 yuanes (51,48 dólares) frente a los 374,03 yuanes (54,36 dólares) en los que se cotizó la semana pasada, informó este viernes el Ministerio del Petróleo de Venezuela.
En respuesta a las sanciones financieras de Estados Unidos contra algunos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela anunció el año pasado que dejaba de usar el dólar como divisa de referencia y pasó a ofrecer el precio del petróleo en la moneda china.
El cambio aplicado por Venezuela para el cálculo ofrecido este viernes es de 6,89 yuanes por cada dólar, mientras que la semana pasada fue de 6,88.
Respecto a otros crudos, según el Ministerio venezolano, la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) también registró un descenso al pasar de 59,07 a 56,49 dólares, el Intermedio de Texas tuvo un comportamiento similar al bajar de 51,80 dólares a 48,08 y el Brent cayó de 60,69 dólares a 57,55.
La producción de petróleo del país, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, se sitúa en el nivel más bajo de las últimas tres décadas, a excepción de varios meses entre finales de 2002 y principios de 2003, cuando una huelga en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) desplomó el bombeo hasta menos de 100.000 barriles diarios.
La producción de crudo se situó durante el mes pasado en 1,137 millones de barriles diarios (mbd), según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
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