“Si te cuento, lloras” : Cuna de Chávez languidece tras 20 años de revolución - Runrun

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“Si te cuento, lloras” : Cuna de Chávez languidece tras 20 años de revolución

Agence France-Presse21 diciembre, 20181min1

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Calles semidesiertas y comercios cerrados rodean la enorme estatua de Hugo Chávez en Sabaneta de Barinas. Convertido por el gobierno en lugar de culto, el pueblo natal del fallecido expresidente no escapa a la demoledora crisis venezolana.

A punto de cumplirse 20 años de la llegada al poder del líder socialista, incluso quienes lo recuerdan con admiración dicen que la vida allí es cada vez más dura.

“Si te cuento, lloras, mi negro. Acá en Sabaneta la cosa está tremenda”, dijo a la AFP José Pacheco, de 42 años, desgranando lamentos: precios enloquecidos por la inflación, escasez de alimentos y medicinas, y el colapso de servicios como el gas y la electricidad.

Aunque evoca a Chávez como “un gran líder”, se siente abandonado en esta población de 28.000 habitantes en el estado Barinas (oeste).

Más información en 24 Matins.

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